Se refuerzan filtros sanitarios vehiculares de concientización Se exhorta a los automovilistas a respetar el doble "Hoy No Circula"

Ciudad Victoria Tamaulipas, 26 de abril de 2020.- Este domingo Victoria, se convirtió en el epicentro de contagios de COVID-19 en Tamaulipas, ocupando el primer lugar con más de 80 casos, razón por la que, los tres órdenes de gobierno insisten en las recomendaciones de prevención a través de diversos «filtros sanitarios vehiculares de concientización y difusión”, en diversos puntos de la ciudad, y que forman parte de la campaña #QuédateEnCasa, en donde también se difunden las medidas extraordinarias para reducir la movilidad vehicular a través del doble «Hoy No Circula».

Se exhorta a los automovilistas a respetar el doble «Hoy No Circula»: los lunes, los vehículos con terminación 0 y 1, el martes, 2 y 3; miércoles, 4 y 5; jueves, 6 y 7 y viernes, los vehículos 8 y 9”; el #DobleHoyNoCircula NO es cortar la libertad de Tránsito, NO es una medida que tenga el objetivo de multar para recaudar, NO se busca molestar a la ciudadania, lo que se busca es evitar poner en riesgo la salud y la vida de las personas.

Es para protección de la población, para que las autoridades controlen la movilidad de la Ciudad, es una acción más de concientización para evitar la propagación del Coronavirus, y el colapso del sistema de salud en Victoria y Tamaulipas.

El director de Seguridad, Tránsito y Vialidad, Ing. Efraín García Chávez, informó que, por indicación de alcalde Xicoténcatl González, este domingo se instalaron los filtros en: Libramiento Naciones Unidas con Avenida José Sulaimán Chagnón, así como, en el Boulevard Práxedis Balboa con Calle Juan B. Tijerina, y en la Avenida Fidel Velázquez con Mariano Matamoros.

Participan; elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública, Dirección de Seguridad, Tránsito y Vialidad, Protección Civil Municipal y personal de COEPRIS, de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, quienes además de promover el doble «Hoy No Circula», explican a los ciudadanos porqué deben quedarse en casa, los exhortan al uso de cubrebocas, a lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, así como, a respetar la sana distancia.