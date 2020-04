Sin reporte de contagios en maquilas de Victoria: Sindicato Lo anterior fue expuesto por la dirigente del Sindicato Industrial de Trabajadores de Maquiladoras en Ciudad Victoria María Dolores Zúñiga Vázquez quien afirmo que en el caso de Kemet se está trabajando...

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-Mientras que mil trabajadores de la maquiladora Kemet continúan trabajando con normalidad por ser esta una empresa esencial, los 5 mil empleados de la maquiladora Aptiv en sus plantas 1 y 2 siguen con suspensión de labores una semana más con el 50 por ciento del salario, sin fecha para reincorporarse al menos en lo que finaliza la emergencia sanitaria por el COVID-19 y al menos hasta este domingo no se tenía reportes de empleados que hayan sido contagiados.

Lo anterior fue expuesto por la dirigente del Sindicato Industrial de Trabajadores de Maquiladoras en Ciudad Victoria María Dolores Zúñiga Vázquez quien afirmo que en el caso de Kemet se está trabajando en dos turnos, cada uno con 500 empleados, y se están cumpliendo con las disposiciones sanitarias del uso del cubre bocas, gel antibacterial, y la sana distancia entre uno y otro empleado además de que se les está entregando un bono de 500 pesos para estimularlos en estos momentos tan complicados que se están viviendo en el mundo, en México, y en nuestro estado por el acelerado avance de la a pandemia.

Destacó que en el caso de la maquiladora Aptiv en sus dos plantas sigue la suspensión de actividades con el 50 por ciento de los sueldos a los 5 mil trabajadores ya extendieron una semana más el descanso y no hay fecha para reincorporarse hasta ahora, sin embargo el sindicato ya tiene listas las demandas en contra de la empresa porque no les está pagando el 100 por ciento del salario, tal y como lo establece el decreto emitido por las autoridades de salud al iniciar la contingencia sanitaria en el país.

Aclaro que por el momento no se tiene informes de trabajadores de plantas maquiladoras que hayan sido contagiados del coronavirus, a través de chats de WhatsApp los empleados de Kemet, Aptiv y Spring Windows están en contacto e informándose de lo que está ocurriendo en el tema laboral y ahora por el avance de la enfermedad en la ciudad, de hecho el sindicato esta muy atento a esta situación para quien lo necesite ayudarle en todo lo necesario para que sean atendidos adecuadamente y puedan recuperarse mas rápido de este padecimiento tan grave .