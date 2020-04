Columnas: El Patinadero Frijoles y tomates

A raíz de la pandemia surgió el insistente llamado de quedarse en casa y en el caso de ciudad Victoria es el momento de hacerle caso, pues ya somos la ciudad líder en casos de Coronavirus, algo insólito comparado con otras ciudades de mayor tamaño.

El primer mensaje es de ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO, ex dirigente del PRI, ex diputado federal y ex alcalde de ciudad Victoria, además de eterno aspirante a la gubernatura.

ENRIQUE da el mensaje en calidad de Director General de su empresa de radio, pero seguramente tiene la espinita de volver a un puesto de elección popular, por eso retomó sus movimientos en los medios masivos, utiliza uno de los más populares y lo mejor de todo es que son gratis para los CÁRDENAS.

QUIQUE en algunas colonias reparte despensas y otro tipo de apoyos, pero eso no los publicita, mantiene el pulso con los líderes territoriales de la ciudad, donde tiene el mayor peso político por el partido tricolor, aunque eso sí, ejecuta las acciones en manera invisible, los apoyos en especie no los publicita.

También hemos visto los mensajes del Director General de Radio, Televisión y Cinematografía, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, quien invita a los ciudadanos a quedarse en su casa durante la pandemia.

Lo hace a través de un video magníficamente realizado con imágenes de diversas partes de la entidad, pero claro que otra cosa se podía esperar del titular de RTC, no puede hacer cosas “chafas” en ese renglón.

El tampiqueño GONZÁLEZ VALDERRAMA, es un personaje muy cercano al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y es uno de los precandidatos de Morena a la gubernatura.

Aquí en ciudad Victoria, también se observan movimientos del diputado local panista ARTURO SOTO ALEMÁN, quien desde hace semanas recorrió el municipio repartiendo despensas, huevos, material sanitario y hasta donó unas fumigadoras para asesinar los virus en los microbuses en la ciudad.

Lo mismo vemos en Altamira, con el diputado MIGUEL GÓMEZ ORTA, quien también lleva despensas a los habitantes de los sectores más desprotegidos en el municipio. Las despensas que entrega son bien recibidas.

Asi que hay de donativos a donativos, estamos a favor de que la ayuda llegue a las clases más desprotegidas y porque no, lo pueden publicitar, después de todos los donativos que entregan son de su bolsillo o gestionados ante patrocinadores.

Los diputados no tienen un presupuesto para la compra de despensas, por lo que deben sacar recursos de su salario o de negocios, pero también hay publicaciones de apoyos que se hacen de manera muy mezquina, como los donativos de cinco tomates, pero más en el caso de los dos kilos de frijoles del alcalde de San Fernando, pues sí tiene un presupuesto para ser más generoso.

En esta vida nadie es tan pobre que no pueda dar nada. Son tiempos de ayudar a los que menos tienen para que puedan quedarse en casa.

