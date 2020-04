Descartan en Ciudad Madero el «Hoy no Circula» Ha señalado que durante la fase tres se volverán más estrictos y que tampoco habrá detenciones a quien incumpla con las recomendaciones ya que no son delincuentes, pero serían obligados a realizar trabajo comunitario.

CD. MADERO, TAMAULIPAS.-En Ciudad Madero no habrá restricciones en el tráfico de automóviles, por lo que estará descartado la aplicación de multas, sentenció el alcalde Adrián Oseguera Kernion.

Puntualizó que el Gobierno de Tamaulipas solo emitió una recomendación y no un decreto, por lo que será decisión de los Presidentes Municipales las acciones a implementarse.

«Habrá libre tráfico y se puede circular en Ciudad Madero, estamos cuidando sin multar, aquí tampoco se van aplicar y aquí en Ciudad Madero sí hay libre tráfico y nunca lo hemos prohibido, ni lo prohibiremos».

