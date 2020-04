Hace unos meses ganó el Super Bowl; hoy lucha como doctor contra el Covid-19

ESTADOS UNIDOS.-Es cierto que la pandemia de coronavirus ha dejado tras de sí muchas historias de dolor, pero también existen las que nos devuelven la esperanza. Entre ellas, la protagonizada por Laurent Duvernay-Tardif, jugador que en febrero pasado ganó el Super Bowl LIV con los Kansas City Chiefs, pero que hoy combate el coronavirus como doctor.

Pese a que el canadiense Laurent Duvernay-Tardif, quien juega para Kansas City Chiefs desde el 2014, podría estar resguardado en su casa, decidió, haciendo uso de sus conocimientos adquiridos en la Facultad de Medicina de la Universidad McGill, ayudar a luchar contra el Covid-19 en la primera línea de batalla.

De acuerdo con la historia publicada por Sports Illustrated, el guardia de los Jefes se fue de vacaciones el pasado 28 de febrero, después de estar presente en el desfile de campeón. Posteriormente, estuvo en cuarentena desde el 14 de marzo sin otra cosa en la cabeza que el querer unirse a sus colegas doctores en la pelea contra la pandemia.

Sin embargo, el hecho de no contar con la licencia para ejercer la medicina lo marginó de poner en práctica sus conocimientos, al menos hasta este 24 de abril, cuando estuvo por primera vez en un hospital de Montreal.

Y es que hace unos días, el Ministerio de Salud de Canadá lanzó una campaña para reclutar a personal médico a fin de sumar a los elementos suficientes en aras de luchar contra el coronavirus. Por ende, comenzó un curso de capacitación cuyo objetivo era aprender a utilizar el equipo de protección y los procesos a llevar a cabo con los pacientes.

“Hay tantas cosas que tienen que suceder solo para visitar a cada paciente: se pusieron máscaras y se lavaron las manos y el equipo, como guantes y viseras, se quitaron y se tiraron. Manipulé un carrito de medicamentos, asegurándome de recibir la dosis correcta y, honestamente, estaba exhausto después, y no puedo esperar para volver”.

Laurent Duvernay-Tardif

