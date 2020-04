Columnas: El Patinadero Intenciones al desnudo

Las acciones realizadas por cada gobernante para enfrentar la pandemia serán evaluadas y el examen está muy próximo, será en el 2021.

Parece una cuestión frívola pensar en la calificación política, cuando lo más importante son las acciones que realizan para tratar de minimizar el impacto de la pandemia en el país.

Recientemente se dieron a conocer los resultados de Massive Caller que evaluaba el desempeño de los presidentes municipales.

En los números establecía que el alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR era el segundo mejor alcalde del país tras obtener un 56.4% en el índice de aprobación.

Los neolaredenses evaluaron a RIVAS CUÉLLAR en diferentes rubros, pero particularmente en lo concerniente a las acciones ejecutadas para salvaguardar a la población frente al coronavirus.

RIVAS se ubicó después de RENÁN BARRERA CONCHA de Mérida, Yucatán, quien obtuvo el primer lugar en la encuesta con 56.8 por ciento de aprobación.

En la encuesta la alcaldesa MAKI ORTÍZ DOMINGUEZ también destaca con una aceptación del 54.5 por ciento la que la coloca en la sexta posición.

En ese sentido, Nuevo Laredo se convierte en un ejemplo nacional, por lo que el alcalde RIVAS sostuvo una conversación con ediles de otras partes del país, como HUMBERTO ALONSO MORELLI, alcalde de Boca del Río, Veracruz y GIOVANNE GONZÁLEZ GARCÍA, presidente municipal de Santa María Huatulco, Oaxaca, fungiendo como moderadora NORMA PÉREZ VENCES.

RIVAS dio a conocer las acciones que realizan contra la pandemia entre sociedad y gobierno, reconociendo el apoyo del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

En el dialogo, se reconoció a Nuevo Laredo como un municipio vanguardista que lo colocan en os primeros lugares a nivel nacional en la percepción ciudadana por el combate al Covid-19.

Ante los alcaldes insistió en la necesidad de recibir el apoyo del gobierno federal para que sean retirados los mirantes que se encuentran en los campamentos de la ciudad y evitar que se propaguen los casos en esta ciudad.

Esta lucha no es de colores y un ejemplo es la alianza de los gobernadores de Coahuila, MIGUEL RIQUELME, del PRI; de Nuevo león, el independiente JAIME RODRÍGUEZ y el panista FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

Definitivamente tras la pandemia deberán contarse con los dedos los alcaldes o gobernadores que queden de pie, sus acciones serán calificadas en el futuro y las evaluaciones se reflejarán en el 2021.

Por lo pronto Massive Caller desnuda las intenciones ciudadanas.

Ayer, la ex candidata de Morena a la diputación federal por ciudad Victoria, REYNA GARZA subió un video donde reconoce las acciones en materia de salud que realizaron en el pasado y reprobaba algunas de las críticas hechas a esas administraciones.

Ella quizá coincidía con el alcalde de Huixquilucan, en el Estado de México, ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR quien de manera nostálgica señalaba que quiere un país neoliberal, pues era cuando México tenía medicinas, seguro popular, refugios para mujeres, comedores comunitarios, combatía el narcotráfico con profundo respeto a las fuerzas armadas.

México era un país unido y no lleno de divisionismo y rencores, con una prensa seria y responsable, expone.

“México no era perfecto, ni un paraíso, pero tenía todo lo que ahora no tiene y funcionaba todo lo que ahora no funciona”.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

