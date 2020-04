México se encuentra muy bien, pese a coronavirus: Secretario de Salud Las autoridades mexicanas reportaron el lunes 852 nuevos casos conocidos de coronavirus en el país, elevando la cifra total de infectados a 15,529

MÉXICO.- El Secretario de Salud, Jorge Alcocer, afirmó que, ante la pandemia de coronavirus Covid-19, “nuestro paciente, México, se encuentra muy bien”.

“Su pulso está bien. Todavía faltan días, semanas críticas pero vamos por buen camino, no tiene arritmia, ni subidas, ni bajadas, pese a que estamos en la fase 3 de la epidemia”, indicó el funcionario federal.

Las autoridades mexicanas reportaron el lunes 852 nuevos casos conocidos de coronavirus en el país, elevando la cifra total de infectados a 15,529.

Además, el brote, surgido en China a fines el año pasado y que amenaza con provocar una recesión mundial sin precedentes, ha dejado 1,434 fallecidos en el país , 83 más que la víspera.

Estimaciones oficiales indican que el número de contagios en el país podría ser hasta nueve veces mayor debido a que muchos de los infectados probablemente no fueron a consulta, no desarrollaron síntomas o no fueron debidamente diagnosticados por su médico.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que México “es mucha pieza’ ante el Covid-19 y que se logrará sortear a la pandemia por la fuerza de nuestras culturas”.

CON INFORMACIÓN DE FORBES