Cancelan misa y celebración infantil en Altamira Había menores de edad y adultos mayores , que se colocaron en riesgo su integridad

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- En el municipio de Altamira fue intervenida y detenida la celebración de una misa y un festejo infantil, durante el pasado fin de semana.

César Vázquez Jauregui, director de Protección Civil en la administración de la ciudad, informó lo anterior y dijo que fueron disueltos ambos actos por parte de efectivos de la Policía Estatal de Tamaulipas.

“Le pedimos a la gente que no se confunda. El Decreto es muy claro: Se permitirán reuniones hasta de 20 personas pero única y exclusivamente para eventos de carácter social para los integrantes de la comunidad . Es decir, que esos eventos solo los puede realizar de manera organizada, los gobiernos estatales, municipales y federales. No otro tipo de instituciones ,e so está prohibido”, dijo

El funcionario, pidió a la ciudadanía que no se confunda con los lineamientos contenidos en los protocolos de regulación en Tamaulipas, que buscan evitar la concentración de personas en todo tipo de actividades, desde religiosas, deportivas, sociales, culturales e incluso de gobierno.

En este apartado, añadió que el marco legal, establece que se permite la concentración de no más de 20 personas , solo y en el caso de manera exclusiva de eventos de carácter social que sean realizados por parte de autoridades de gobierno municipal, estatal o federal.

De acuerdo con el reporte emitido por personal de Seguridad Pública, comentó que el pasado domingo fue realizada una misa en un centro religioso de carácter católico en la colonia Altamira Sector 4.

“El informe es sobre la misa que se celebró el pasado domingo, en Altamira Sector 4, fue algo que estaba prohibido y se tenia la instrucción de no realizarla y pues a un padre se le hizo fácil organizar esa mis y tuvimos que suspender”, dijo.

En el acto, comentó que había menores de edad y adultos mayores , que se colocaron en riesgo su integridad.

“Las actividades que se han estado reportando, se han estado suspendiendo”, dijo.

En ese sentido, añadió que durante el domingo, también se suspendió la celebración de una fiesta infantil en una vivienda de la colonia Tampico Altamira.

El reporte fue realizado por parte de la ciudadanía, que advertía sobre la celebración de un festejo.