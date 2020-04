Columnas: El dictador El dictador

Columnas anteriores El dictador

Este, el de Andrés Manuel López

Obrador, no es un régimen

totalitario, pero cada vez se le

parece más sin que el ‘pueblo bueno’

se dé por enterado.

Así es mis queridos boes, hoy

se dará el primer paso para que la

mayoría de MORENA y sus aliados en

la Cámara de Diputados convoquen

al pleno y ahí le aprueben a AMLO

poder casi absoluto para manejar a

discreción el presupuesto federal en

casos de emergencia, emergencias

que claro podrá decretar él nada más.

A los de MORENA y pandilla que

les acompañan, les vale que se vaya a

dañar la división de poderes, porque

teniendo el Congreso como una de

sus tareas primordiales la aprobación

del presupuesto del país y su fiscalización, estos ya advirtieron que le

aprobarán a su líder en el Ejecutivo

poderes absolutos sobre este.

Se les olvida que el Ejecutivo

propone y el legislativo dispone y

con ello la sumisión, la acumulación

de poder en un solo hombre y los

riesgos de que este sea mal usado;

ya no me está gustando su modito y

menos el de los diputados agachones.

Ya pusieron el grito en el cielo

los panistas, los del MC, la IP y hasta

los organismos de la sociedad civil,

todos coinciden en que se afecta

la división de poderes y que tiene

tintes de autoritarismo.

No son cualquier ‘antorcha campesina’ o cosas de esas; firmaron

un desplegado Mexicanos Contra la

Corrupción y la Impunidad MCCI,

México Evalúa, Instituto Mexicano

para la Competitividad (IMCO), Borde

Político, Centro de Estudios Espinosa

Yglesias (CEEY), Versus, Causa en Común, REDIM Red por los derechos de

la infancia en México, Observatorio

Nacional Ciudadano y México Unido

Contra la Delincuencia.

Pero AMLO que siempre está en

campaña y todo lo politiza, salió con

el cuento de que los que se oponen lo

hacen porque ya vienen las elecciones, ¿qué?! Si para las elecciones falta

más de un año.

“Yo sé que ahora por todo se molestan, andan de mal humor, aclaro

no hay mal humor social, hay mal

humor de los que antes mandaban

y de sus voceros de toda la llamada clase política, porque ya no hay

corrupción”, así lo dijo

“Ya se van acercando las elecciones y ya todo lo quieren convertir en

política, ya todo es electoral, entonces el propósito es ese básicamente,

los diputados van a decidir, los que

representan al conservadurismo no

solo se oponen, sino que hacen propaganda, lo cual es legítimo”

El caso es que lo que él y los suyos

criticaban cuando los gobernadores

del noreste, más el de Jalisco, Durango y Chihuahua exigían la modificación del Pacto Fiscal porque castiga a

sus estados que producen más y premia a los que solo generan pobreza,

fueron calificados de carroñeros por

hacerlo en tiempos de la pandemia.

Bueno pues, resulta que mientras

‘Juan pueblo’ se aísla y sufre para

conseguir qué comer, López Obrador

cual hiena sobre cadáver fresco se

abalanza sobre el presupuesto y lejos

de darle una distribución más justa lo

pretende manejar a su libre albedrío.

Seguro hoy habrá novedades de

los gobernadores del noreste al respecto, porque están convocados a reunión por el anfitrión Francisco Javier

García Cabeza de Vaca, con él Jaime

Rodríguez El Bronco de Nuevo León,

Miguel Ángel Riquelme de Coahuila,

juntos forman el frente del noreste.

Además también estaban confirmados anoche el gobernador de

Durango José Rosas Aispuro y el

michoacano Silvano Aureoles.

De hecho ya habían adelantado

que la agenda de la reunión contemplaría el tema del presupuesto y el

pacto fiscal, con mayor razón ahora

que los morenos y AMLO quieren

dar ‘Matanga’ habrá seguramente un

fuerte pronunciamiento.

COMO FIDEL, COMO CHÁVEZ,

COMO MADURO…

Les decía arriba que el de AMLO cada

vez toma forma de un régimen totalitario y además de su intención de

ser él y solo él quien maneje el presupuesto, ahora sus conferencias

abarcarán ni más ni menos que cinco horas en televisión, como ocurre

en Cuba, como pasa en Venezuela.

En la mañanera de ayer anunció

que a partir de la semana que entra

habrá conferencia nocturna, que

para informar de los avances en los

programas sociales, que porque los

medios no informan, que porque se

tergiversa.

Y hasta nos dio la programación

de las funciones de la 4T en la tele a

partir del lunes próximo.

“Vamos a tener de 6 a 7 los créditos hasta que se entregue el último;

de 7 a 8 salud informando sobre esto como lo hemos hecho, no es por

presumir, pero no hay un gobierno

que haya iniciado un plan informativo para enfrentar la pandemia. Y

de 8 a 9, se los anticipo, todos los

programas de bienestar, van a venir

a hablar de cómo van las pensiones,

dentro de una semana”, explicó.

¿Plan con maña?, ¿será como dijo

él que es porque ya se acercan las

elecciones?, ¿quiere acaparar horas

de televisión y al mismo tiempo bajar

a la mitad los recursos a los partidos,

porque con tanta exposición MORENA no va a necesitar dinero?, como

dice el dicho, piensa mal y acertarás.