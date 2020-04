‘Es ilegal dar más poder al Presidente’ Legisladores de oposición a Morena anuncian que recurrirán ante la SCJN, para frenar la iniciativa que propone que el ejecutivo pueda redireccionar el presupuesto; sobre el tema, Erasmo González diputado de Morena, no quiso opinar

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-En pleno cabildeo para discutir la iniciativa que permite al Ejecutivo redireccionar el presupuesto de Egresos de la Federación, Diputados del PRI y del PAN, advirtieron que, recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a presentar

una acción de Inconstitucionalidad.

Advierten que Morena, está cediendo el terreno “por escrito” del poder legislativo para que se concentre más poder en el Presidente Andrés Manuel López Obrador , lo cual va en contra de la ley.

Por ello exigieron a Mario Delgado Presidente del Congreso y Coordinador de la fracción de Morena, dejar de polarizar al país con un discurso propagandístico.

Advierten que están de acuerdo en llamar a un periodo extraordinario para aprobar los apoyos que se requieren por ésta emergencia pero no, para dar facultades al Presidente para que use el presupuesto discrecionalmente y “como a él, le dé la gana; así no”, coinciden la Diputada María Rodríguez Mier y Terán y los panistas Mario Ramos y Salvador Rosas Quintanilla.

Erasmo González Robledo (Morena), Presidente de la Comisión de Presupuesto decidió no dar ninguna opinión sobre este tema.

Pero se confirmó que en la Cámara baja que el próximo jueves, la Comisión que le encargaron a Erasmo González, sesionará para aprobar la iniciativa que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta iniciativa pretende reformar la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria para que el Ejecutivo pueda modificar, sin “restricciones”, el Presupuesto de Egresos en el escenario de una declaratoria de emergencia económica.

Olga Sosa Ruíz, Diputada Federal del Partido Encuentro Social, adelantó que esa iniciativa se va discutir en comisiones y si no hay cambios de última hora el próximo 5 de mayo se aprobará en una sesión extraordinaria. Ello sería con la presencia de los 500 Diputados Federales en el país.

Antes, debe instalarse la Diputación Permanente que está integrada por 37 Diputados, por lo que se requieren las dos terceras partes (25 votos) para citar a un periodo extraordinario.

El Diputado Mario Ramos confió que la oposición le pueda “quitar el moño al regalo”, que le quiere dar Morena al Presidente de México, para redireccionar o modificar el presupuesto de egresos de la federación.

“Si los partidos de oposición mantienen la postura que han tenido en los últimos días, -Morena- no logrará dar ese regalo”.

“Finalmente vemos unas minorías que han doblado y al final han dando su voto, eso ha debilitado la democracia en México, pero algunas cosas se han podido parar en el Senado de la República”. “Nos queda la esperanza que aquellos partidos que han estado

a favor de iniciativas del ejecutivo, esta vez no lo hagan”.

El ejecutivo envió una iniciativa al Poder Legislativo con la que pretende tener la facultad para modificar el Presupuesto Federal en casos de emergencia económica.

Ramos recordó que en 2019, se aprobó un presupuesto “cuestionado” y fue necesario cambiar de sede porque la Cámara estaba tomada y ahora quieren hacer modificaciones en un momento que la curva del Coronavirus está en lo más alto.

“Estamos viendo una modificación a la Ley de Presupuesto dictada por el Presidente, por lo que el Poder Legislativo quedaría como un florero, de adorno. No están respetando las facultades de cada poder y eso es gravísimo”.

Lamentó que al Poder Legislativo lo quieran convertir en comparsa del ejecutivo, gracias a las medidas adoptadas por Morena e incluso, dijo que “en su momento, el PRI se quedó corto a como lo está haciendo Morena”.

Advirtió que se corre el riesgo que asistan 500 diputados federales de todo el paìs, a una sesión extraordinaria, en un momento de mayor contagio de Covid-19.

La legisladora del PRI Mariana Rodríguez Mier y Terán, no descartó que de lograr Morena, aprobar esa iniciativa, se podrá recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación e incluso adelantó que lo hará el PRI.

“En dado caso que se apruebe, se recurrirá a la Suprema Corte con una acción de inconstitucionalidad y vendrán, un millón de amparos por parte de las personas a quienes ya se les vaya afectar”.

Rodríguez Mier y Terán, dijo que todos los mexicanos “debemos ser benefactores de ese presupuesto, porque todos realizan aportaciones con sus impuestos así que, cualquier manejo discrecional que haga el Presidente “nos afecta a todos”.

Sostuvo que la fracción del PRI en la Cámara Baja, está decididos a defender la legalidad y principios de la división de poderes “hasta donde nos alcance por los votos que representamos”.

Pero consideró que esta iniciativa que envía el Presidente de la República, “Pretende dar sepultura al Congreso de la Unión”.

Con estas facultades de pesos y contra pesos, para poner limites entre poderes, el Presidente se está aprovechando de ésta pandemia y de la emergencia.

“Eso también me parece trágico porque él no ha hecho las cosas que debe estar haciendo ya, como renunciar a sus proyectos faraónicos; para eso sí hay recursos, y no para dotar de equipo médico a los hospitales”.

La legisladora Rodríguez, desmenuzó parte de esa iniciativa, que considera “ambigua” al mostrar que el Presidente habla de una “emergencia económica” pero surge la interrogante ¿quién va decir, cuándo es una emergencia económica?.

Añade:

“A la menor provocación el Presidente va decir: Esto para mí es una emergencia económica y no termina ahí. Dice que, se podrían reorientar esos recursos para destinarlos y mantener la ejecución de proyectos y acciones prioritarios de

la administración pública federal”.

Expone que la iniciativa no deja claro, quién decide qué es prioritario y cita como ejemplo que el Presidente, puede considerar que reorientar los recursos a la Refinería para que terminen sus trabajos más rápido, sacrificando otros rubros.

“Si lo dejamos así, abierto y con esa ambigüedad, pues es tremendo”.

Uno de los puntos que tiene que suceder en las próximas horas, es que se cite a un periodo extraordinario en el Congreso, pero advierte que, si se llama a Legisladores para votar y dar las facultades exclusivas al Presidente para reorientar los recursos según su discrecional “es un suicidio político”.

Buscan que el llamado al periodo extraordinario, sea para darle a la gente los apoyos que requieran, autorizar un “ingreso único vital” a la población que vea disminuido sus recursos por Covid-19 y que el dinero llegue ahorita, “eso es prioritario, pero si nos van

a convocar para decirle al Presidente que puede hacer lo que él quiera con el Presupuesto, no estamos de acuerdo”.