Pandemia por COVID-19 no impide a joven celebrar sus 15 años en Saltillo

SALTILLO.-Fistas de cumpleaños, bodas y otras celebraciones se han cancelado en todo el país por la pandemia de coronaviurs, sin embargo, una joven decidió festejar sus quince años desde la seguridad de su cochera.

La tarde de este miércoles los familiares de Samantha Lemus llegaron en caravana a su domicilio en la colonia Real del Sol 2, en Saltillo. La cochera fue utilizada como pista de baile donde la quinceañera bailó el vals con su padre, respetando las medidas de salubridad.

Y aunque la fiesta fue un éxito, Samantha no esperaba dicha celebración. Utilizó un vestido rosa y bajo petición de su madre se hizo un peinado sin imaginarse que al poco tiempo llegarían sus familiares con regalos y ánimo.

Con mascarillas protectoras y trajes aislantes tipo tyvek, sus chambelanes hicieron el típico baile de las quince rosas.

CARAVANA QUINCEAÑERA…..FELICES XV.👸👸👸👸SUSANA DISTANCIA.Y PRECAUCIONES.INOLVIDABLE…..Samantha Lemus FELICES XV TQM Posted by Christian Cabello on Wednesday, April 29, 2020

El momento más emotivo de la celebración fue cuando su padre, Jesús Lemus la tomó del brazo para bailar con ella la melodía I’m Not the Only One, de Sam Smith, entre los aplausos y gritos de júbilo de algunos espectadores.

Los videos grabados por familiares y vecinos rápidamente se hicieron virales en redes sociales, por lo que recibió más de una felicitación en Facebook.

CON INFORMACIÓN DE VANGUARDIA