Elotes con chocolate empanizados de cereal, la nueva tendencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Los elotes…sin duda alguna los elotes es de lo más delicioso que podemos comer, en cualquiera de sus presentaciones, ya sea en pies, esquites, elotes con limón y sal, con chile del que pica, del que no pica, con patitas de pollo y hasta con tuétano.

Sin embargo, los mexicanos no dejan de innovar pues la última forma de presentar o de comer elotes había sido presentado con frituras hecha polvo y aunque no fue bien recibida por los amantes del maíz, aún no sonaba tan descabellado.

Elotes a la “campechana”

¿Te imagina comer un elote a mordidas pero dulce? Pues ahora es una realidad gracias a la innovadora idea de un microempresario de Campeche.

Pero esta idea tan alocada no es la única pues ahora Gabriel Pech originario de Campeche decidió hacer una nueva versión de “Elotes empanizados” pero en esta ocasión en su versión dulce.

Existen en sabores de galleta oreo, chocolate, nutella, bombones, mazapán y cualquier cereal de tu preferencia, estos peculiares elotes en lugar de mayonesa les ponen leche condensada.

Sin embargo, no son los únicos pues en el estado de Hidalgo también puedes encontrar estos dulces elotes y puedes encontrarlos en su página de Facebook como E-Lokos.

