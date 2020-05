Festejan el Día del Niño Una celebración en casa por el covid-19

PUEBLO VIEJO, VER.-Esta vez fue diferente, esta vez no se escucharon sus risas, no se vivió su alegría, no se sintió su emoción.

Esta vez la pandemia del coronavirus frustró su festejo, y la celebración del Día del Niño fue diferente.

Sin embargo los Reyes del hogar, no fueron olvidados y autoridades municipales y del sistema DIF tuvieron detalles especiales para la niñez de Pueblo Viejo.

Por ello previamente se preparó un refrigerio especial para celebrar a los pequeños en su día ,el cual consistió de un rico hotdog un sabroso jugo y algunos dulces.

Valeria Nieto Reynoso presidenta del sistema DIF dio a conocer que se realizó una entrega masiva de estos alimentos, la cual se realizará también en las cocinas de la colonia California Benito Juárez e Hidalgo.

Los refrigerios fueron recogidos por los padres de los pequeños ya que por la contingencia los menores deben mantenerse resguardados en sus hogares.

De esta forma en un trabajo en equipo que requirió el apoyo de decenas de empleados y voluntarios se logró la entrega de estos dotaciones a cientos de pequeños esto en una primera entrega en la congregación Anáhuac.

Durante este martes el festejo se realizó en la congregación primero de mayo donde se celebró además un aniversario más de la fundación de este populoso sector.

El alcalde Luis Fernando Cervantes Cruz y la titular del DIF, enviaron un mensaje de aliento a la niñez ante esta emergencia de salud que se está enfrentando

Les indicaron que vendrán tiempos mejores y que habrá momentos para tener el festejo que se merecen.

Les pidieron paciencia y atender las medidas para cuidar su salud deseandoles que sigan disfrutando ser niños y que tengan la fe en que vendrán tiempos mejores.