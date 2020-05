Reaparece Kim Jong Un, según medio norcoreano

COREA DEL NORTE.- El medio estatal de Corea del Norte, la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA), informa que “el líder supremo Kim Jong Un cortó la cinta para completar la construcción de la fábrica de fertilizantes fosfáticos de Sunchon”.

KCNA informa que hubo una “ceremonia de finalización de la fábrica” ​​el Día de Mayo (1 de mayo), “la fiesta internacional de los trabajadores de todo el mundo”.

KCNA dice: “Kim Jong Un, presidente del Partido de los Trabajadores de Corea (WPK), presidente de la Comisión de Asuntos del Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo de las fuerzas armadas de la RPDC, asistió a la ceremonia”. Aún no han aparecido fotos de la ceremonia.

Se ha especulado mucho sobre la salud del líder norcoreano. Fue visto por última vez el 11 de abril en una reunión del politburó de la RPDC según los medios norcoreanos.

CNN no puede confirmar independientemente el informe de KCNA.

NEW: North Korea releases photos of Kim Jong Un after 20-day absence, which prompted rumors that he had died or was seriously ill pic.twitter.com/u6ynm5Ue7q

— BNO News (@BNONews) May 1, 2020