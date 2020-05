Columnas: El Resbalón A escondidas regresa Memo Mtz. al sur

Guillermo Martínez García , quien fuera el coordinador de medios de comunicación social de ( uno de los peores Gobernadores que desgraciadamente ha tenido Tamaulipas) Egidio Torre Cantú, este jueves regresó a la zona sur de TAMAULIPAS como parte del equipo del Bronco ( El Gober de Nuevo León) , quienes acudieron ala reunión Inter estatal del COVID – 19.

En sus tiempos de funcionario estatal era un tipo empoderado, bueno por lo menos, el así creía que se veía; mientras muchos lo percibíamos como mal encarado, medio chiskiado y muy sangrón.

Las pocas veces que llego a asistir a los eventos de su entonces patrón realizados en esta zona conurbada, ni siquiera tenía la humildad de saludar a los reporteros de la Fuente, cuando pasada junto a ellos… La

Neta, era muy especial el tipo, traía los humos muy altos, pero ya se le bajaron.

Pero, la vida da vueltas, y en esta ocasión, durante el evento se notaba que quería pasará desapercibido, tenía cara de “gatito asustado” y no podía negar que él estaba totalmente temeroso de que la raza lo reconociera, así tendrá la consciencia este Lord.

Y más por que es claro que en estos tres años que salió del Gobierno de Tamaulipas lo han señalado y acusado de todo, nada más basta con googlearlo para que usted se entere, se nota que creó muchos enemigos estando de

“Limpia zapatos” de Egidio

Torre.

Memo MARTÍNEZ gustaba de tener represalias con los reporteros que incomodaban con preguntas sobre la inseguridad a ETC, y también pateaba a los medios que no le hacían caso.

Este tipejo no respetaba la libertad de expresión, y en este momento hay datos que lo señalan de que en su departamento hizo y des hizo, cayendo en presuntas anomalías, así es que aguas!

Y este señor es parte de los desechos que se fueron, GAD, con el sistema tricolor.

Es claro que el poder puede volver loco a cualquiera, este es un ejemplo, claro hay muchos más.

Hay que decirle al Bronco que Memo Mtz es Tamaulipeco, pero que, si quiere, se lo regalamos.

APOYA GIL ZUARTH EN REUNION DE GOBERNADORES.

Durante la reunión estatal noreste COVID – 19, celebrada el pasado Día del niño en Tampico, participó el Chiapaneco, Roberto Gil ZUART, ex Senador de la República, quien jugó un papel importante al asesorar a los mandatarios de TAMAULIPAS, Nuevo León; Michoacán, Durango y Coahuila.

Donde hizo una presentación de la evolución de la coordinación fiscal, expuso las características de este sistema y señaló cada uno de los puntos que ha dejado obsoleta la distribución de los recursos para estos estados que tienen una aportación importante para la Federación, pero que NO

es recíproca.

También expuso varias rutas para poder plantearle a este Gobierno Federal el hecho de que sea un regreso justo del dinero a cada una de estas entidades para que se pueda lograr atender las necesidades y emergencias como la del Coronavirus.

Él panista mostró su colmillo que tiene , en este tema, después de haber sido Senador, Diputado Federal , Sub Secretario de Gobernación y trabajó muy de cerca con el ex Presidente de la República, Felipe Calderón, con quien colaboró como secretario particular.

SE PLACEA ANGELICA DE LA GARZA EN COLONIAS.

Más que claro que Angélica de la Garza ( Angy cómo le decía su ex ) anda desesperadamente buscando ser llamada a la una diputación local en la próxima contienda.

Por eso ha empezado a placearse en las colonias entregando despensas, buscando quedar entre la simpatía de las familias maderenses.

Para empezar NO es panista, y para terminar su ex esposo, Andrés Zorrilla, hizo un pésimo Gobierno Municipal, tanto que su gestión se ha convertido en una vergüenza para el Partido Acción Nacional, por todos los excesos que tuvo y los presuntos malos manejos.

Qué valor el de Angélica de la Garza de pararse en las colonias, cuando hay muchos ciudadanos que fueron pisoteados por su ex y seguramente buscarán cobrarse la factura.

Y seguirá viviendo en Tampico?

Por qué en los tiempos que fue presidenta del DIF de Ciudad Madero, tenían de. “parapeto” la famosa “casa Madero” y en realidad vivía en la colonia el Charro.

Imagínese, le gusta echar mentiras a la señora, pues que tantas no le irá a contar a la gente, en caso de llegar a ser la

Candidata.

Recuerde : NO se vale Chillar!