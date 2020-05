“Morí y regresé a la vida”: niña narra cómo fue tener Coronavirus

ESTADOS UNIDOS.- Una niña de doce años en Estados Unidos narró la difícil situación que paso luego de que fuera diagnosticada por Coronavirus.

La historia de Juliet comenzó cuando tuvo algunos síntomas de Covid-19, por lo que su mamá la tuvo que trasladar a un hospital en New Orleans, donde le confirmaron que la niña era portadora del virus.

La menor al principio no experimentó todos los síntomas, pero sí tuvo dolor de estómago y vómito. Por ello, su mamá que es radióloga en un hospital, pensó que podría tratarse de apendicitis u otro malestar estomacal, luego los labios de Juliet se tornaron azules y sus extremidades estaban frías.

“Ella es la niña más dulce que existe en todo el mundo y no merecía esto. Estuve orando a Dios, ‘por favor ayúdame señor, por favor’”, dijo Jennifer Daly, madre de la pequeña, a medios locales.

La salud de Juliet empeoró, al grado de tener un ataque al corazón, por lo que se le tuvo que hacer RCP durante dos minutos antes de que la niña volviera a la vida nuevamente.

https://www.wjbf.com/news/12-year-old-speaks-out-after-beating-covid-19-i-wanted-for-it-all-to-stop/?utm_medium=social&utm_source=twitter_WJBF

El médico Jake Kleinmahon, quien fue uno de los que atendió a la menor, explicó que este ha sido uno de los casos más graves de Coronavirus que ha visto en niños.

“La cavidad superior de su corazón no funcionaba correctamente con la cavidad inferior y estaba desarrollando una falla orgánica multisistémica”, explicó el médico.

Asimismo, Kleinmahon comentó que los síntomas en niños son diferentes en la de los adultos; por ejemplo en menos de edad se presentan dolores abdominales y hasta salpullidos.

Luego de cuatro días con un ventilador, la niña eventualmente pudo volver a respirar por si misma. Juliet fue dada de alta el 15 de abril y los médicos explicaron que la menor podrá seguir teniendo una vida “completamente normal”.

Varios días después de los momentos difíciles, la menor mencionó que “Morí y regresé a la vida”, ahora Juliet se recupera poco a poco del trauma que sufrió.

Juliet Daly went from being a healthy and active 12-year-old to being near death due to a heart condition triggered by COVID-19, the respiratory illness caused by the novel coronavirus. https://t.co/qOj5OICHaR

— Good Morning America (@GMA) April 29, 2020