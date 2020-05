Constructores ‘pelearán’ por que los dejen laborar El dirigente estatal de los constructores Roberto Salinas por su parte considero que estas son las semanas más críticas que tendremos y que esperan que las instancias correspondientes los incluyan en los programas...

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-Luego de que en Ciudad Victoria las autoridades de COEPRIS pararon las obras de construcción consideradas no esenciales, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción anuncio que buscara por todos los medios legales que se dé marcha atrás a la medida y que los trabajos puedan ser reanudados, ya que la actividad de la construcción es considerada como uno de los principales motores de la economía en cada una de las regiones y el detenerla ocasiona serios problemas.

Aunque el presidente local de los constructores Rodolfo Terán Saucedo dijo desconocer cuantas han sido las obras que han sido suspendidas en la capital del estado, a nivel estatal la CMIC reconoció que ya se inició una contención más seria, más aguda, parando las obras no esenciales y se estima que más del 80 por ciento de la obra ha sido detenida en estos momentos por las autoridades y solo un 20 por ciento sigue laborando en medio de fuertes medidas sanitarias recomendadas por el sector salud.

En el municipio de Victoria no hay mucha obra, está todo muy tranquilo reconoció Terán Saucedo por lo que es más duro el golpe tomando en consideración que de esta poca actividad se reduce a prácticamente nada, por ello que se buscarán los recursos legales para poder reanudar lo más pronto posible los trabajos de las obras que se encuentran en proceso y que fueron detenidas luego de que afecta a las fuentes de trabajo de cientos de albañiles y de por lo menos 40 actividades económicas.

El dirigente estatal de los constructores Roberto Salinas por su parte considero que estas son las semanas más críticas que tendremos y que esperan que las instancias correspondientes los incluyan en los programas de apoyo para la reactivación económica que han arrancado tanto el estado como la federación, porque sin lugar a dudas la afectación que se tendrá será muy importante para los empresarios del ramo de la construcción de Tamaulipas y de todo el país.