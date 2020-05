Hasta piñatas ha suspendido Coepris “Si bien es cierto que es un domicilio particular la Ley de Salud para el estado de Tamaulipas y al estar en una situación de pandemia, nos permite actuar aún en instalaciones privadas” explico.

TAMPICO, TAMAULIPAS.-Loterías, fiestas infantiles, quinceaños y hasta una boda han sido interrumpidas y canceladas por la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios sumando unos 8 eventos de esta naturaleza donde se ha visto que hay más de 20 personas reunidas.

Fue el titular de la dependencia Alejandro Acevedo de La Garza quien explicó que en el último acuerdo gubernamental se indicó que no se permitían este tipo de reuniones sociales con más de 20 personas.

“Hemos tenido que acudir a lugares donde nos reportan que están haciendo fiestas loterías u otro tipo de reuniones y hemos persuadido a la gente de qué no se reúna” explicó.

El funcionario citó que aunque algunas de estas reuniones se dan en domicilios particulares por ser una contingencia si pueden pedirles que interrumpan esas reuniones.

“Si bien es cierto que es un domicilio particular la Ley de Salud para el estado de Tamaulipas y al estar en una situación de pandemia, nos permite actuar aún en instalaciones privadas” explico.

“Tuvimos una boda en una colonia cercana al estadio Tamaulipas a principios de la contingencia, una fiesta de XV años en Altamira, una lotería en Ciudad Madero, una piñata en un salón infantil de la avenida Ignacio Morones Prieto en Tampico y se tuvo que intervenir en todos los casos.

Asimismo refirió que se les avisó de una boda que se iba a celebrar en un Club Social y se tuvo que hablar con los directivos del recinto social quien accedieron a suspender esta evento como una medida para disminuir los riesgos de contagio.

“Pueden comunicarse el teléfono gratuito y anónimo que es el 800 720 37 74 para denunciar cualquier reunión de personas de más de 20 integrantes ya que están prohibidas por la contingencia sanitaria” refirió.