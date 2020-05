Helicóptero lanza pétalos para agradecer a policías labor durante pandemia

México.-La Fuerza Aérea de la India representada por un helicóptero, lanzó miles de pétalos de flores en la ciudad de Nueva Delhi como forma de expresar su agradecimiento a los cientos de policías que han dedicado día y noche su esfuerzo en la lucha ante el Covid-19.

El momento quedó grabado en un video y varias fotografías que el mismo Ministerio de Defensa compartió en redes sociales.

El helicóptero cubrió de pétalos un monumento dedicado a los 35 mil agentes policiacos que han perdido la vida durante sus funciones desde que la India se hiciera un país independiente.

An Unprecedented Event By Our @IAF_MCC @adgpi #ArmedForces To Shower The Flowers On #CoronaWarriors In Different Cities Of India Is Really Inspirational & Commendable! This Will Definitely Boost Their Confidence.

