Recorre la nueva exposición de Andy Warhol en línea Aunque las puertas del museo permanecen cerradas ante la contingencia sanitaria, podrás conocer la más reciente selección de obras por el icónico artista con este tour virtual

Después de 20 años, el trabajo de Andy Warhol regresó a las salas del Tate Modern en Londres para explorar la carrera del artista que redefinió el arte con sus icónicas imágenes pop de Marylin Monroe y mosaicos de latas Campbell. Desafortunadamente, tan solo unos días después de su apertura, el museo tuvo que cerrar sus puertas ante la emergencia por Covid-19, pero esto no ha frenado su intención de compartir esta selección con el mundo. Ahora podrás conocerla desde casa en un tour guiado por sus curadores de forma virtual.

La nueva exposición comprende una retrospectiva de la trayectoria del artista, además de explorar distintas temáticas que abordó en sus obras y que ilustran sus propias vivencias. La identidad migrante, la comunidad LGBTQI+, y la religión, son algunos de los diálogos que Andy Warhol representó en su particular estilo. Incluye, además, varias piezas de la serie Ladies and Gentlemen que retrata la cultura Latinx drag y trans que no se han expuesto en museo desde hace más de 30 años.

De la mano de sus curadores, Gregor Muir y Fiontán Moran, los “visitantes” pueden conocer a profundidad el legado de Andy Warhol en un video de 7 minutos, en el cual ahondarán en la vida del artista y sus pensamientos más íntimos. Si quieres adentrarte aún más, puedes visitar la página oficial de la exposición aquí. Te recomendamos echarle un vistazo, pues podrás encontrar muchos contenidos artísticos digitales para explorar, como un recorrido por las salas del museo o la colección de obras por Ed Ruscha.

La iniciativa virtual del Tate Modern es una de las más recientes en la fila de museos y centros culturales que se han empeñado por llevar sus contenidos a las casas de las personas por medio de experiencias digitales. El Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo en Seúl, así como los Guggenheim de Bilbao y Nueva York, son tan solo algunos de los que ahora podrás conocer de forma remota.

La exhibición de Andy Warhol en el Tate Modern finalizará el 6 de septiembre de este año. ¿Te gustaría ir a conocerla?