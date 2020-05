¿Están robando el líquido de las rodillas a pacientes de Covid-19? Aunque en redes sociales esta mentira circula con rapidez, en realidad es una cadena creada en 2017

MÉXICO.- En redes sociales circula el rumor de que pacientes con síntomas de Covid-19 que acuden a centros médicos, clínicas u hospitales están siendo víctimas del robo del líquido de sus rodillas, llamado líquido sinovial, pues se cree que comercializar con esta sustancia significa un gran negocio para las industrias farmacéuticas y del mercado negro.

Pese a la insistencia de autoridades gubernamentales y médicas por no caer en falsos rumores sobre Covid-19, muchas personas están comenzando a creer en mitos e inventos que se cuentan en las redes sociales, siendo uno de ellos el del robo del líquido sinovial, o líquido de las rodillas, el cual se encuentra en la parte posterior de esta articulación.

Sin embargo, este rumor en realidad es una cadena de información falsa que surgió en 2017 a través de grupos de WhatsApp y a raíz de un reportaje de la televisión, por lo que NO debe creerse que esto sucede con gente infectada por coronavirus en la actualidad.

Robo de líquido sinovial: Fake News de 2017

El origen de este rumor surgió hace tres años como una forma de poner en duda los servicios médicos del país y dio inicio cuando una mujer llevó a la televisión su caso. Al no poder comprobarse la veracidad de su denuncia, esta pasó al olvido y quedó como una noticia falsa.

Con el tiempo, el rumor se mantuvo en redes sociales y a él se le añadió la participación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que en los comentarios recientes que han circulado entre los usuarios puede leerse que miembros del mercado negro comercializan con el líquido sinovial poniéndolo en venta por varios miles de ‘dólares americanos’.

En municipios como Ecatepec, donde el número de contagios y la desesperación de los familiares de pacientes con Covid-19 va en aumento, estos rumores comienzan a creerse en mayor escala, sin importar lo absurdo que puedan parecer.

Ante esto es importante recordar que no debe confiarse en información no oficial, ni en aquella que no provenga de fuentes legítimas o de autoridades sanitarias.

El robo del líquido de las rodillas es falso, así como también lo es el rumor de que se está contagiando a gente a propósito y de que el coronavirus es un invento para desmantelar la economía mundial.

Hasta el momento sigue sin conocerse el origen de esta enfermedad, así es que no puede afirmarse ninguna teoría que refute los mitos que circulan en internet.

Lo que es cierto, es que el número de contagios en la Ciudad de México y a lo largo del país está aumentando a una gran velocidad, por lo que si no se toman las medidas preventivas al pie de la letra será imposible evitar el colapso del sistema de salud.

Quedándote en casa, lavándote las manos, no saliendo a menos de que sea estrictamente necesario, usando el cubrebocas en transporte y espacios públicos, así como no visitar a familiares, parejas ni amigos, ni mucho menos organizar fiestas, convivios y/o reuniones. son las formas en que podemos contribuir a detener la propagación del coronavirus SARS-CoV-2, y por supuesto no debes olvidar revisar todo tipo de información que llega a tus manos para que juntos podamos cuidarnos todos.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIEROS TELEVISA