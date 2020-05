Trump aprovecha brote de Covid-19 en México; hace promoción a construcción del muro

ESTADOS UNIDOS.- Pese a que Estados Unidos es el país con más contagios de coronavirus confirmados en el mundo, el presidente Donald Trump aseguró que México está enfrentando diversos problemas con la pandemia.

De acuerdo con el mandatario, el gobierno de California ha entendido esta situación, por lo que está buscando que no se realicen traslados desde la frontera con la República Mexicana hacia su territorio.

Presume el muro

El mandatario terminó está idea asegurando que la línea divisoria entre ambas naciones está siendo reforzada constantemente gracias al muro que comenzó a construir su administración.

Mexico is sadly experiencing very big CoronaVirus problems, and now California, get this, doesn’t want people coming over the Southern Border. A Classic! They are sooo lucky that I am their President. Border is very tight and the Wall is rapidly being built!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 4, 2020