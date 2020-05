AMLO pide retirar campaña ‘Quédate en casa, quédate vivo’ El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado al gobierno de la Ciudad de México a retirar la campaña ‘Quédate en casa, quédate vivo’ debido a que tiene un tono ‘autoritario’.

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular del Ejecutivo indicó que la población no necesita de este tipo de campañas para quedarse en su casa, por lo que confió que las personas acatarán las medidas sanitarias.

«No creo necesaria la campaña para que la gente no salga y se quede en sus casas, pero con un tono demasiado autoritario y además infundiendo miedo, tratando a los ciudadanos como si no fuesen responsables y no estuviesen demostrando que están participando conscientemente y evitando salir de sus casas”.

López Obrador indicó que la campaña realizada por la Alianza Estratégica de las Marcas (AVE) es “autoritaria”, mientras que su gobierno desde el inicio de la pandemia han apostado por la libertad y confiando en el buen comportamiento de la gente.

«Vivimos en una democracia, no queremos una dictadura, ni siquiera aceptamos los afanes y el pensamiento dictatorial».

