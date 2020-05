Columnas: El Resbalón CHUCHO NADER: CUMPLE

Más de una sola vez he escuchado comentarios de que el Presidente Municipal de Tampico, Chucho Nader, ha superado todas las expectativas de su administración, junto con su esposa, Aída Federes, presidenta del sistema DIF, los resultados de ambos, han sorprendido a todo mundo. El pasado 30 de Marzo dio un apoyo económico a cerca de 40 boleros que se quedaron sin trabajo al inicio de la pandemia y les dijo que en un mes, nuevamente se verían, para darles otro respaldo económico … Y ayer les cumplió.

Y es que Chucho Nader ha distinguido a este Gobierno Ciudadano de cumplir lo que promete, y de que él es un alcalde que tiene palabra. Escuchando de nuevo su discurso de la toma de protesta como primera autoridad local , a 18 meses de distancia, ese día 30

de septiembre del 2018, la primera frase de Don Chucho fue “hoy inicia una historia de progreso y desarrollo”, y tal vez hay mucho trabajo por hacer, pero nadie puede negar que apenas a 54O días, la mitad de su Gobierno, hoy a Tampico le ha cambiado la cara, con una ciudad que tiene el mantenimiento que necesita y una recolección de la basura eficiente en cada una de las 190 colonias.

También se comprometió a que Tampico sería nuevamente el “motor turístico y social de TAMAULIPAS” y no falta mucho, la rueda de la Fortuna gigante y el nuevo recinto ferial, en los terrenos de la Laguna del Carpintero, habrán de ayudar a lograr esta meta.

A unos minutos de tomar protesta, habló de trabajar en un marco de unidad y voluntad ciudadana, y basta ver la respuesta que empresarios han tenido, en estos días, al sumarse a la convocatoria de apoyar con despensas a sectores vulnerables afectados por el COVID -19… la cifra va en 20 mil apoyos y más de 7 mil kilos de carne , esto lo ubica como

el jefe de la comuna que más ha estado apoyando a su gente.

Se comprometió a responder con hechos la confianza que los ciudadanos depositaron en él, tras haberlo llevado al triunfo y que actuaría rápido: “Diciendo y haciendo” y los resultados están por todos lados, con limpieza y unidades deportivas que dejaron de ser un elefante blanco

o un sistema de recaudación, hoy son escenarios del deporte tampiqueño, lucen mejor que nunca. Su compromiso de mantenerse cerca de la gente lo refrenda cada sábado que acude a las colonias para escuchar sus inquietudes y con respuestas, en menos de lo que canta un gallo. Ese día dijo que “trabajaría todos los días” por el bien de Tampico, y así lo ha hecho y no se ha rajado ni en pleno Coronavirus, exponiéndose todos los días. El anhelo de Chucho Nader de tener una ciudad Moderna y de Calidad ha estado en proceso diario con cada uno de sus compromisos cumplidos al pie de la letra. Es justo, reconocerle a quien cumple.

DONA COMAPA ALTAMIRA CABINA ANTICOVID-19

Demostrando que la Comapa Altamira

y la Presidenta Municipal, Alma Laura Amparán, trabajan de la mano y en equipo, tanto en las buenas como en las malas, ayer su gerente general, Alejandro Monge Castillo, entregó una cabina

de sanitización, la cual se colocó en el sistema DIF de esta ciudad.

La alcaldesa y su hija, Alma Laura Hernández Amparán, presidenta del organismo para la Familia, agradecieron este apoyo que ayudará a reforzar las medidas y prevenir que se presenten más contagios de este tipo en el municipio. Este túnel ayudará en la protección de la salud del personal médico, administrativo y de enfermería que labora en esa unidad (que presta servicio las 24 horas del

día), así como de la gente que acude a consulta médica. Monge Castillo destacó la importancia de conjuntar esfuerzos los gobiernos de Tamaulipas y Altamira, así como la Secretaría de Salud en el Estado, para evitar la propagación del virus del COVID 19 y preservar la salud y seguridad de la ciudadanía, para que no se baje la guardia.

ROMEL Y LOS 7 COCHINITOS

El hiperactivo, Secretario de Protección Civil de Madero, Romel Faustino MARTÍNEZ Flores, hace días presumió una foto en el face, que se dio vuelo por todos lados, y es que apareció ni más ni menos que con una puerca ( ósea, un animalito, no sea mal pensado) de más de 200 kilos y sus siete cochinitos bebés.

Muy padre la foto, hay quienes aseguran que se la van a imprimir tamaño postal, para que la cuelgue en su oficina de la Presidencia.

Recuerde : No se vale Chillar !