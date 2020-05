Columnas: Entre Líneas Confronta inicio de clases

Las cambiantes cifras que día a día emite el gobierno de la república respecto al acelerante crecimiento del coronavirus, trae más que vuelto loco al sistema de salud en el país debido al constante ametrallamiento de organizaciones civiles, empresarios, medios de comunicación y sociedad en general que disienten de la información proporcionada por el vocero autorizado HUGO LÓPEZ-GATELL que ya no encuentra la puerta, poco a poco su figura se desgasta diariamente antes las críticas y los cuestionamientos cada vez más crudos.

Lo más complicado en su diario aparecer en las mentadas mañaneras, es que se percibe con mayor intensidad y evidencia que solo dice lo que le dictan desde Palacio Nacional lo cual sólo confirma, lo que tanto se ha dicho al respecto.

Para variar tuvo que corregir su estimado que indicaba que justo este día produciría el punto más álgido más terrorífico de la pandemia, ahora según su enésimo anuncio, este habrá de ocurrir el día ocho del mes en curso donde también advierte que más de 250 mil ciudadanos habrán de contagiarse.

Todo ello ocurre cuando siguen produciéndose cualquier cantidad de problemas e irregularidades en las distintas clínicas y hospitales del país, sobre todo las pertenecientes al IMSS y al ISSSTE donde la derechohabiencia sufre en serio por diversas situaciones, la más, debido a la falta insumos y medicamentos.

Qué decir del personal médico y administrativo que pese a todo lo que se diga en torno al abastecimiento del material clínico e insumos, las quejas por su falta continúan y en algunos casos van en aumento.

En tanto la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos continúa siendo un peligro constante y latente para las autoridades en primer grado y en consecuencia para los miles de habitantes.

Resulta que por los cruces de los distintos puentes internacionales cientos de residentes de aquel país cruzan a territorio mexicano sin ninguna restricción por parte de las autoridades mexicanas incluso, existe constancia que cientos de personas no son revisadas sanitariamente por absolutamente nadie.

Lo anterior ha ocasionado que algunos alcaldes como MARIO LOPEZ HERNANDEZ de H. Matamoros estén exigiendo la intervención de la Secretaría de Gobernación y otras autoridades para que pongan mayor atención y radicalicen las medidas de entrada a quienes se introducen al país a realizar actividades no esenciales.

El problema es que siendo como es Estados Unidos el epicentro de la pandemia en el mundo, aumentan enormemente posibilidades que el virus se esperaza de manera peligrosa entre la ciudadanía fronteriza.

Peor el asunto si funcionarios o diputados como FRANCISCO JAVIER GARZA DE COSS aseguren la existencia de filtros sanitarios en las inmediaciones en este caso del Puente Internacional Hidalgo-Reynosa, cuando sucede todo lo contrario como así lo constata la ciudadanía.

Son este tipo de aseveraciones a la ligera y a juzgar por los hechos hechas desde la comodidad de lujosas oficinas, lo que sigue confundiendo y ocasionando serios problemas entre la población.

Asimismo sería plausible y benéfico, que los alcaldes fronterizos se pusieran de acuerdo sin importar colores partidarios, en asumir una sola postura y tratar ante las autoridades correspondientes se bloquee de algún modo la cada vez más peligrosa entrada de residentes de Texas a territorio mexicano, partiendo de la premisa el alto contagio existente en la Unión Americana.

Mal punto también que pese a que aún no existen las condiciones para abrir algunos comercios o centros recreativos, en el Valle de Texas a muchos de ellos se les está permitiendo abrirlos, incluyendo las playas y algunos bares.

En otras cosas desde ahora se vislumbra un enfrentamiento de pronósticos reservados entre el gobierno de la república y algunos estados debido a la reapertura de clases, por un lado el gobierno federal tiene dicho a través del Secretario de Educación ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN que estas habrán de iniciar el primer día del mes de junio y por otro algunos gobernadores, advierten que sopesaran la medida anunciada por el referido funcionario.

Con el lema de que primero es la salud, mandatarios estatales velan armas y con elementos suficientes, ponen en duda la posibilidad que el ciclo escolar en todos sus niveles, arranque en la fecha establecida por la federación, sin duda, el tema promete ponerse al rojo vivo.

Por lo pronto pian pianito aumenta el número de gobernadores sobre todo del noreste del país quienes de alguna manera siguen manifestado cierta inconformidad ante decisiones tomadas por el presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, sobre todo, las que tienen que ver con reducción al presupuesto.

En tanto apenas pase la contingencia varias dependencias gubernamentales serán “balconeadas” por aprovecharse de la necesidad de la gente, junto con ellas saldrán a relucir los nombres de algunos funcionarios vivales, la instrucción para que así suceda, es suprema, así que solo es cuestión de tiempo.

