El miedo de los diputados

El optimismo regreso a Palacio Nacional al menos en las cifras cada día más confusas y contradictorias del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, HUGO LÓPEZ GATELL, quien aseguró que la curva de la pandemia está cediendo.

Sostuvo que ningún sistema de salud estaba preparado para enfrentar una pandemia, pero con las medidas adoptadas por el gobierno federal a través de la jornada nacional de la sana distancia permitieron aplanar la curva de contagios.

El funcionario favorito de las mujeres señaló que México había tenido una duplicación inicial cada dos días, solamente en los cuatro o cinco días que se alcanzaron los primeros 100 casos, pero posteriormente se tuvo una inclinación muy drástica de la curva y empezaron a duplicarse cada cinco días, “pero ahora al llegar día 40, tuvimos un cambio y ahora hay duplicaciones cada 6 días, es decir se está haciendo cada vez más lenta la epidemia, hemos aplanado curva”.

Sin embargo, ese no es el destino para Tamaulipas, el propio LÓPEZ GATELL sostuvo una videoconferencia con los secretarios de salud de algunas entidades, entre ellas nuestra GLORIA MOLINA, quien le dijo que aquí en la entidad sucede todo lo contrario.

Efectivamente LÓPEZ GATELL reconoció que la Secretaria MOLINA tiene razón, pues el Coronavirus debe regionalizarse y mientras en algunas entidades puede ir a la baja, como en el centro del país, en otras entidades la curva sigue al alza.

En ese sentido la cresta de la enfermedad en el caso de Tamaulipas, pronosticó será diferente la fecha.

“La pandemia debe regionalizarse”, explicó LÓPEZ GATELL, por lo que la fecha de la cresta más alta para Tamaulipas es diferente a la marcada para esta semana.

Que significa esto, pues al menos en el caso de la entidad todavía no vemos lo peor, pues se espera el pico de la pandemia dentro de algunas semanas, por lo que los alcaldes de la frontera insisten en que se frenen los ingresos de ciudadanos americanos.

Por lo pronto en ciudad Victoria, la Coepris ahora sí amenaza supervisar los establecimientos e instituciones de servicios públicos para que respeten las medidas sanitarias dictadas ante la pandemia en el día de las madres durante la venta de sus productos y la realización de sus servicios como son pastelerías, florerías, restaurantes, y otros.

La Coepris en esta ocasión amaga con clausuras a los negocios que no vigilen el respeto en la sana distancia, el uso de cubre bocas y los filtros sanitaros en la entrada de los establecimientos.

Se reitera que los alimentos son solamente para llevar y con servicio a domicilio, además de evitar llevar a los niños.

Bien dice que quien no avisa no es traidor y los comercios deben estar alertas, pues los verificadores sanitarios rondan los negocios de ciudad Victoria, pero también de Tamaulipas para evitar contagios.

Y como el miedo no anda en burro o de plano no tienen nada que tratar, pero el hecho es que en el Congreso del Estado decidieron proteger la salud de los trabajadores y sus diputados locales, por lo que determinaron posponer de nueva cuenta las sesiones ordinarias.

Por último anotemos que el Gobierno estatal convoca a los empresarios afectados por la contingencia sanitara a participar en el programa de reactivación económica con créditos de 50 mil hasta dos millones de pesos.

El financiamiento tiene una tasa de interés anual fija de hasta 13.9% con un plazo de pago de hasta 5 años para capital de trabajo o activos fijos.

