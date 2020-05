Gimnasios retan a la muerte; Coepris Tampico Les han reportado que incluso dan servicio a media noche

TAMPICO, TAMAULIPAS. – Cinco gimnasios fueron reportados que estaban abiertos “a escondidas” a la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios en Tampico y Madero a pesar de que son del giro no esencial y tienen la orden de cerrarlos.

“Están retando a la muerte con ese riesgos de contagio ” explicó el coordinador de la Coepris en Tampico y Madero Alejandro Acevedo de la Garza quien explicó que este es uno de los giros en los cuales han encontrado resistencia en algunos de los negocios.

“Estamos haciendo haciendo vigilancia sanitaria, algunos quieren “jugar” con la autoridad pero en realidad están jugando con la vida y están retando a la muerte con riesgo de contagio ” dijo.

Explicó que les han reportado gimnasios en donde los usuarios entran por una puerta lateral y algunos hasta haciendo ejercicio de madrugada.

“Nos han reportado 5 gimnasios en Tampico y Madero y el llamado a ellos que hagan conciencia y que si no creen investiguen y vean los videos de las personas que no pueden respirar cuando llegan a las Unidades de Cuidados Intensivos a ver si les quedan ganas de seguir así” dijo.

El funcionario explicó que se ha dado información suficiente a la ciudadanía pero hay muchas personas que dudan de que exista esta virus y quieren hacer ejercicio.

“Los gimnasios que sorprendamos serán cerrados y hasta después de que termine la contingencia y de aplicarles una multa podrán ser abiertos” indicó.

El llamado también es para quienes rentan estos inmuebles, ya que de suspenderse un negocio, nadie podrá ingresar y romper los sellos de suspensión a pesar de que termine el contrato de renta, hasta que la misma autoridad los retire.

Acevedo de la Garza explicó que al principio de la contingencia ya también habían detectado a 3 gimnasios abiertos.