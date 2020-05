Hombre acude al supermercado con capucha del Ku Klux Klan

ESTADOS UNIDOS.- Un hombre fue captado mientras usaba una capucha del Ku Klux Klan al realizar sus compras en un supermercado del estado de California en Estados Unidos.

Las autoridades del estado llevan a cabo una investigación a partir de la fotografía que tomó otro cliente dentro de una sucursal de la cadena Vons el sábado 2 de mayo, donde se muestra a un hombre vestido con camiseta y bermudas parado junto a un carrito de compras.

La indagatoria sobre el sujeto –aún no identificado- corre a cargo del departamento del sheriff de San Diego, el cual descartó que se solicitara la presencia de agentes de policía en el sitio cuando ocurrió el incidente.

Investigan a hombre que vestía capucha del Ku Klux Klan

El alcalde de la ciudad de Santee que es aledaña a San Diego –John Minto- expresó su tristeza por el uso de un “símbolo que representa odio”.

A KKK hood worn openly at a Vons in Santee, CA, near San Diego.

The area’s been a hub of white supremacist and skinhead activity for many years, earning the nickname Klantee. pic.twitter.com/uB5ai0wETB

— Nico Pitney (@nicopitney) May 3, 2020