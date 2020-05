Israel anuncia anticuerpo que neutraliza el coronavirus

ISRAEL.- El Instituto de Investigación Biológica de Israel (IIBR) y el Ministerio de Defensa de ese país anunciaron que ya concluyó la fase de desarrollo de un anticuerpo que sería efectivo para neutralizar el SARS-Cov-2, conocido como coronavirus.

A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio de Defensa de Israel confirmó el desarrollo del que se podría convertir en el primer antídoto contra la covid-19.

In the past two days, the Israel Institute for Biological Research (IIBR), has completed a groundbreaking scientific development, determining an antibody that neutralizes the corona virus (SARS-COV-2) 1/3

Según explicaron las entidades, ahora el antídoto pasa de la fase de desarrollo a la de aceptación de las farmacéuticas, lo que permitiría producirlo masivamente y comercializarlo.

El desarrollo científico estaría conformado con pocas proteínas nocivas para el cuerpo humano y ya se probó en pacientes con casos riesgosos de coronavirus.

3 key parameters:

1. The antibody is monoclonal, new and refined, and contains an exceptionally low proportion of harmful proteins

2. The antibody is able to neutralize the corona virus

3. The antibody was specifically tested on the aggressive corona virus 2/3

