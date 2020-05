Piden cerrar filas por COVID-19 Pueblo Viejo.- El periodo más crítico del nivel de contagios de covid -19, de acuerdo con la Secretaría de salud Federal, se registrará en esta semana. Por lo cual autoridades municipales piden cerrar filas y...

Pueblo Viejo.- El periodo más crítico del nivel de contagios de covid -19, de acuerdo con la Secretaría de salud Federal, se registrará en esta semana.

Por lo cual autoridades municipales piden cerrar filas y no no relajar las medidas sanitarias, por fortuna el municipio no tiene casos sospechosos ni confirmados pero se debe de evitar por todos los medios y riesgos innecesarios.

En un mensaje el alcalde Luis Fernando Cervantes Cruz yo a conocer que después del 30 de abril notó que lamentablemente muchas personas han relajado las medidas sanitarias es atendiendo sobre todo el uso de cubrebocas y saliendo en grupo o en familias a determinados puntos del municipio.

Agregó que por ello es clave que se mantenga el aislamiento voluntario en los hogares indicó que la gente está fastidiada y hay frustración por esta situación que se ha extendido demasiado tiempo sin embargo la alternativa para enfrentar la es mantenerse aislados mantenerse resguardados en casa.

Dijo que como autoridades harán todo lo que corresponda realizando acciones de sanitización saneamiento y exhortando a la población a que atiende las medidas entregando gel antibacterial usando cubrebocas guardando la sana distancia.

Recordar nuevamente que estos días son claves ya que los picos de contagio alcanzarán su nivel más alto, de ahí la importancia de que la gente no se confíe de que la gente atienda las medidas de uso del cubrebocas.

Pidió de que no salgan si no es necesario, que se mantengan sobretodo resguardados en su casas ya que solamente haciendo esta labor en equipo se logrará terminar con este problema de una forma más rápida.