Columnas: Polvo del camino Se hunde la reacción

Los adversarios de la Cuarta Transformación deben estar que no los calienta ni el sol, tras enterarse del resultado de la encuesta publicada por El Financiero, en la cual el 68 por ciento de los mexicas aprueban la tarea del presidente López Obrador.

De acuerdo a la consulta (aparecida en la edición de este lunes), el apoyo creció en ocho puntos tan solo en el mes de marzo, lo cual corrobora que el régimen morenista está respondiendo a las expectativas mayoritarias.

Aunque también indica que los ataques y la descalificación de la derecha fascista, no han hecho mella en la fortaleza del supremo gobierno.

Sea que el fracaso de la reacción está a la vista del portador, a pesar de las rabiosas campañas en medios de comunicación, redes sociales y por supuesto, utilizando al ejército de “analistas” quienes reflejan la enfermiza desesperación que los ahoga.

Ellos desearían respuesta favorable y sin embargo los golpes se les revierten en desprestigio y rechazo.

El asunto es que AMLO va “en caballo de hacienda”, cumpliendo con el deber de gobernar, anteponiendo el interés de la república, por sobre la mezquindad empresarial, y de aquellos partidos acostumbrados a sobrevivir en el pantano de la corrupción.

En la crisis sanitaria más severa, el gobierno de la Transformación avanza con el optimismo derivado de la honestidad y transparencia en la aplicación de los dineros públicos.

Nada de acuerdos en lo obscurito, como sucedía durante el neoliberalismo, allá cuando las inconformidades políticas se arreglaban con privilegios, grandes negocios e impunidad.

Es lo que extrañan los neo porfiristas. Por eso atacan por todos lados.

Uno de sus “villanos” favoritos en los últimos días, lo fue el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, a quien acusaron de ocultar información, respecto de las víctimas de la pandemia.

Como si dicha información no fuera proporcionada por las secretarías de Salud estatales e instituciones con alta estima de honorabilidad.

A los conservadores les enoja la modestia y entusiasmo de un joven profesionista que no está en el cargo para lograr ganancias personales, sino para cumplir con su vocación de servir a sus semejantes, sin condiciones y durante el tiempo que sea necesario.

Por supuesto, no entienden que la administración pública ya tiene un sentido transformador de amplio beneficio social. Sea muy diferente a la concepción personalista y corrupta de los gobiernos priista y panista.

Aprovechando las circunstancias sanitarias, la derecha reaccionaria pretendió debilitar al supremo gobierno incrementando el golpeteo, pero ya vemos que las mayorías ya tienen identificados a los verdaderos enemigos de México.

Y ni como ocultar la evidencia publicada, justamente en un periódico que no se caracteriza precisamente por hablar bien de AMLO…al contrario.

Son los mismos conservadores que desde el inicio del régimen, apuestan a que le vaya mal al país, además de confiar que el Covid-19 se expandiera a lo largo y ancho, para contar con más elementos de crítica y “argumentos” para exigir la revocación de mandato a López Obrador.

Pero vea que el apoyo hacia el régimen federal no solo es interno.

Este martes nos enteramos de las remesas enviadas por los paisanos que laboran en EU, quienes durante el último mes aportaron 4 mil, 016 millones de dólares, es decir, un incremento del 49 por ciento…algo histórico.

Es cierto que el comportamiento de la economía internacional daña al peso y que el precio del petróleo todavía permanece lejos de lo deseable, y sin embargo el combate a la corrupción ha sido el gran antídoto porque permite enormes ahorros, aplicados a los programas establecidos.

Ahora mismo se dispersan más de dos millones de créditos tendientes a activar la economía popular, al tiempo que los proyectos prioritarios se concretan sin demora.

Los neo porfiristas quisieran que se detuviera la construcción del tren maya, o del aeropuerto de Santa Lucía y que los caminos vecinales no avanzaran más, o que el equipamiento de hospitales quedara a medias.

También que la regulación laboral del personal médico fuera suspendida. Y que igual suerte sufrieran las becas para estudiantes y discapacitados.

Asimismo los apoyos para madres y ancianos.

Todo esto y mucho más quisieran, para cantar “su triunfo” sobre la 4T, a costa del sacrificio social.

Nada más que las cuentas no les salen, por más que van a la iglesia, se persignan, rezan y ponen en ceros su conciencia después de cada confesión.

A lo mejor ignoran que Cristo siempre estuvo al lado de los pobres, marginados y enfermos…que su sacrificio fue por la justicia.

¡No’mbre!, con su hipocresía y doble moral, los reaccionarios tienen reservado el meritito infierno.

Quedamos en que AMLO cuenta con el apoyo de la mayoría mexica para rescatar la dignidad republicana, aunque por lo pronto hay que terminar con el coronavirus, dejándolo como otra victoria de un pueblo acostumbrado a vencer obstáculos.

Por cierto que este martes AMLO recordó el triunfo de las tropas mexicanas sobre el ejército invasor francés, el 5 de mayo de 1862 en Puebla.

El informe de Ignacio Zaragoza a Juárez fue breve: “Señor presidente, las armas nacionales se han cubierto de gloria”.

SEREMOS OTROS…

Transcurrida la pesadilla sanitaria el país y el mundo serán otros.

Las relaciones políticas, sociales, económicas tendrán que cambiar, considerando la necesidad de crear sistemas que cumplan objetivos más humanos y solidarios.

Aun ahora, en plena crisis, algunos gobiernos se resisten a lo que parece irremediable, procurando enmendar el fracaso internacional frente al coronavirus.

La verdad es que ni las naciones más poderosas, evitaron el daño calculado en miles de muertos, hasta ahora.

Lo preocupante es que no sabemos hasta dónde pueda llegar la tragedia de los millones, que ahora comprueban su desamparo, bajo sistemas que alentaron lo material, pero olvidaron lo humano.

El Covid-19 sacudió al mundo, lo obligó a regresar a la realidad, aunque sigue cobrando cuota. Y esto será por varios meses más, según los especialistas.

Se olvidó lo humano, digo, mientras los gobiernos invasores seguían consumando crímenes, aprovechando el silencio de los más débiles, que a cambio de un poco de clemencia, entregaron sus riquezas naturales.

Después del virus, el cambio surgirá como producto de la nueva relación, cuando los gobiernos y sus políticos queden reducidos a su mediocridad manifiesta.

Sobrevivirán solo aquellos que anticiparon la catástrofe, dando dimensión justa a la sociedad y sus valores.

Es el caso de México desde luego, pero aun así, los partidos políticos por ejemplo, tendrán que renovarse o desaparecer, despreciados por la nueva comunidad que indudablemente nacerá al calor de la dolorosa experiencia que deja la pandemia.

Los partidos tradicionales, serán simples fantasmas indignos de significar algo importante en la sociedad.

Y los políticos tendrán que ser otros muy distintos a los conocidos, porque para serlo estarán obligados a renunciar a la corrupción e impunidad.

Algo muy difícil desde luego, pero posible con las nuevas reglas morales impuestas desde ahora, por el supremo gobierno.

Será el renacer de una sociedad humillada, pisoteada, violentada y saqueada por falsos redentores que asaltaron el paraíso, cuando la inocencia apenas abría los ojos a la naturaleza.

En el aspecto humano, México con AMLO ya avanzó. Será cuestión de ajustar el futuro donde organizaciones como PRI, PAN o PRD, difícilmente podrán disimular su deshonra, o su corrupción e inmoralidad, que pa’l caso es lo mismo.

He dicho.

Y hasta la próxima.