Caiman «de casa» ataca y mata a una mujer; le advirtieron que era peligroso

ESTADOS UNIDOS.-Una mujer fue atacada por un caimán luego de que fuera a realizarle trabajos de estética a la dueña de la casa; sin embargo, se acercó al animal para intentar hacerle fotos y acariciarlo pero cayó a su estanque y éste la atacó.

Los hechos sucedieron en Carolina del Sur en Estados Unidos, en Kiawah Island, cuando la mujer de nombre Cynthia Covert de 58 años fue atacada por el caimán de la casa. Según los testigos, la mujer había ido para realizar tratamientos de belleza y estética.

Al terminar, Cynthia se acercó al estanque del caimán para tomarle unas fotos y tratar de acariciarlo a lo que la dueña le advirtió que no lo hiciera pues hace unos días el caimán había devorado un ciervo.

Sin importarle las advertencias, Covert se acercó diciendo que no se veía como un ciervo y fue entonces cuando el reptil la atacó provocando que la mujer cayera al estanque.

Inmediatamente los dueños de la casa y un vecino trataron de ayudarla y aventaron una cuerda para salvarla y, cuando salió la estilista simplemente pronunció: “Creo que no volveré a hacerlo”.

Pero antes de que pudiera salir, el caimán volvió a atacarla y la sumergió de nuevo en el agua. Para cuando la policía y los médicos llegaron en aproximadamente 10 minutos, la mujer ya había muerto. Cuando el caimán salió de nuevo a la superficie, un oficial le disparó en la cabeza.

In May 1 Kiawah Island incident in which victim was pulled into pond by alligator, coroner has ruled death as accidental drowning. This case is an unfortunate tragedy. We urge citizens to be alert and cautious around wildlife. Enjoy the outdoors safely and responsibly. #chsnews pic.twitter.com/SZgaFax0Ew

— ChasCoSheriff (@ChasCoSheriff) May 5, 2020