Cremarán sin velar a muertos por el COVID19 Establecen autoridades de Salud reglas para tratar a fallecidos por el virus quienes deben ser cremados en un máximo de 12 horas, sin vejación, ni se podrán embalsamar

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Desde el inicio de la contingencia por el Covid-19, el destino de cuerpos de las víctimas mortales de la enfermedad recibió atención por parte de autoridades sanitarias.

Hospitales, cementerios, crematorios y todos los involucrados en servicios funerarios han sido instruídos sobre cómo realizar sus tareas, y el tratamiento que deben dar a los cadáveres.

En el caso de Tamaulipas, la Secretaría de Salud emitió lineamientos el 3 de abril en el Periódico Oficial del Estado.

Entre otras cosas se prohibió cualquier ceremonia luctuosa o reunión en panteones o crematorios; no pueden realizarse ni velorios ni celebraciones religiosas de cuerpo presente.

Los cuerpos de personas que hayan fallecido por Covid-19 pueden introducirse en el féretro, pero no ser embalsamados ni sacarlos de la bolsa sanitaria, porque su destino final debe ser la cremación dentro de las 12 horas posteriores al deceso, de acuerdo a las reglas emitidas por el Sector Salud.

Con una salvedad. A petición de colectivos de familiares de personas desaparecidas, el gobierno federal prohibió la cremación de cadáveres de personas no identificadas o no reclamadas.

El acuerdo establece también que no se podrá inhumar cadáveres no identificados o identificados pero no reclamados, en las fosas comunes, existentes, debiendo, cada municipio, facilitar el uso de tumbas individuales o fosas específicas para casos sospechosos o confirmados de COVID-19, con la especificación clara de que se trata de una defunción por la enfermedad del COVID.

Queda prohibido también el traslado internacional de cadáveres de víctimas del COVID-19, y el traslado de cenizas debe realizarse conforme a lo establecido a la legislación federal aplicable.

Ante la posibilidad que los crematorios se vean rebasados, ya son varios los municipios que han iniciado a cavar fosas especiales en panteones, donde se inhumarían los restos de más víctimas por esta pandemia.

El objetivo de autoridades sanitarias es que, en estos tiempos complejos, las defunciones de los seres queridos no se conviertan en una doble tragedia para sus familias.

Actualmente, en Tamaulipas han fallecido 31 personas a causa de esta enfermedad, la mayoría de ellos en la frontera.

Al incrementarse el número de casos de COVID-19 en Tamaulipas y de fallecimientos, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado y de la Secretaría de Salud, han implementado cursos de capacitación a elementos de Sedena y Marina en Victoria, Tampico y Nuevo Laredo en el manejo, traslado y disposición de cadáveres.

A las capacitaciones, asistieron también, personal de los comités municipales de Victoria, El Mante, Tampico, Aldama, Altamira, González, Ciudad Madero, Nuevo Laredo y Nueva Ciudad Guerrero.

La capacitación está dirigida al personal de las instituciones de seguridad pública que tenga contacto directo con cadáveres confirmados o sospechosos de COVID-19, para establecer una base de datos para registrar todos los cadáveres recolectados por las diversas instituciones y actuar conforme a las medidas de seguridad pertinentes.

Hoy ofrecerán esta capacitación en las instalaciones de Sedena en Victoria y Reynosa, participando personal de Soto La Marina, Villa de Casas, Abasolo, Jiménez, Güémez, Llera, Camargo, Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Reynosa y Río Bravo.