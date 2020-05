NASA pierde un planeta del sistema solar La NASA no encuentra explicación de a dónde fue a parar ese planeta

ESTADOS UNIDOS.- ¿Los planetas pueden desaparecer de la nada? Hasta el momento no se había escuchado algo parecido. Sin embargo, el día de hoy la NASA anunció que un planeta que se creía se encontraba en algún lugar de nuestro sistema solar ha desaparecido.

Los expertos, según informa Milenio, no dan crédito a lo que está sucediendo, pues el planeta extraviado se encontraba en un lugar, y de un día para otro ya no figuraba en la bóveda celeste. Y aunque aún no han encontrado un motivo, se ha hablado de varias teorías.

Una de las teorías más populares es que en realidad no se trataba de un planeta, sino de una nube de polvo que habría sido consecuencia del choque de dos cuerpos celestes.

Dichas colisiones son muy raras y sería muy poco probable que se llegara a observar una, pero hasta el momento es la explicación más probable de esta extraña desaparición de los mapas creados por la NASA para explorar nuestra galaxia.

CON INFORMACIÓN DE SANDIEGORED