Recomienda CONDUSEF evitar ir con frecuencia a los cajeros Exhortan a planificar sus finanzas y sacar lo necesario para no tener que acudir frecuentemente a estos

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) con el fin de evitar una mayor movilidad de personas que requieren de hacer uso de cajeros automáticos y con ello protegerlos de posibles contagios de COVID-19, emitió una serie de recomendaciones como el planificar sus finanzas y sacar lo necesario para no tener que acudir frecuentemente a estos, además informo de las comisiones que cobran los bancos por disposición de efectivo o consulta de saldo cuando son de otros bancos.

Rogelio Mata Delgado, Jefe de la Unidad de Atención en Tamaulipas, dijo que el propósito es mitigar y controlar riesgos a la salud por el virus del coronavirus, la idea es que se den posibles concentraciones físicas tránsito o desplazamiento de personas usuarios de tarjetas de crédito o débito a cajeros que no son de la red de su banco, por eso es que se está difundiendo estas medidas y recomendaciones tales como descargar la app UbiCajero Banco de México que ayuda a conocer el cajero más cercano a su domicilio así como el costo por usuario.

Existen convenios entre bancos para el uso indistinto de sus cajeros, donde la comisión para el usuario es de cero pesos o una comisión preferencial por ello se recomienda visitar www.banxico.org, se les recomienda programar sus disposiciones de efectivo y retirar solo la cantidad indispensable para no gastar de más ni visitar el cajero más veces de lo necesario, además se les pide verificar que no existan elementos ajenos o extraños instalados en la ranura lectora de la tarjeta, cubrir el nip al momento de marcarlo, no aceptar ayuda de extraños y evitar uso de cajeros ubicados en lugares oscuros o poco concurridos sobre todo por la noche.

En caso de ser necesario acudir a un cajero de un banco ajeno al propio, estos son los cobros que se hacen por ejemplo en Santander por Retiro de Efectivo 30 pesos de comisión, y 12 pesos por consulta de saldo, el Scotiabank 30 por retiro de efectivo y 10 pesos por consulta de saldo las tarifas de Afirme con 30 y 12 pesos, Banorte cobra 30 y 10 pesos, HSBC 29.90 y 10.40 pesos banco Famsa 30 y 10 pesos, Banamex 26.50 y 10 pesos, banco Azteca 25.86 y 8.62 pesos Banregio 25 y 7 pesos CI Banco 25 y 6.50 pesos, BBVA 29.50 y 11 pesos entre otros.