VIDEO. Yo recibí siete balazos: Así responde Tano Elizalde

MÉXICO.- Tremenda polémica inició luego de que se compartieran detalles que harían replantear cómo sucedió el ataque a balazos en el que murieron Valentín Elizalde y su representante, Mario Mendoza.

A casi 14 años del asesinato del «Gallo de Oro», la esposa de Tano Elizalde, Marysol Castro, dejó entrever que el asesinato pudo ser una traición planeada por su propio marido.

Ahora, el mismísimo Tano Elizalde utilizó su derecho de replica para asegurar que él también resultó afectado en aquella fatídica noche.

«Yo estoy con la frente en alto, mucha gente no sabe que yo recibí siete balazos de los cuales yo tengo las enfermeras que nos recibieron esa madrugada, tengo también el expediente, el peritaje, tengo la radiografía, tengo testimonios reales», aseguró. «Yo nunca jamás me bajé de la camioneta, yo me pregunto el por qué querer hacer ese daño».

Además, no dudó en responder sobre que fue él quien planeó aquella fecha en Reynosa.

«Jamás en la vida Tano Elizalde llevó la agenda del señor Valentín Elizalde, Tano solo recibía órdenes», agregó.

CON INFORMACIÓN DE TELEDIARIO