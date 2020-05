Zona sur registra hoy otros 14 casos nuevos Rápido ascenso de casos; ya hay 279 En Tamaulipas suman 727

TAMPICO, TAMAULIPAS. – Tampico, Madero y Altamira acumularon hoy jueves otros 14 casos mas de Covid-19, por lo que las autoridades de salud urgieron a la población a quedarse en casa y no salir si no es urgente.

La suma total de casos es de 279 en los tres municipios quienes en estos días han tenido un incremento muy acelerado de casos .

Del municipio de Tampico fueron confirmados hoy una mujer de 30 años, una mujer de 66 años, una mujer de 61 años, un hombre de 34 años, un hombre de 51 años de edad y un hombre de 55

De ciudad Madero Madero fueron confirmados 6 hombres de 30, 50, 55, 56, 57 y 60 años de edad.

Mientras que de Altamira se confirmaron dos hombres de 40 y 42 años de edad respectivamente.

Con los nuevos pacientes confirmados, la cifra oficial asciende a 727 positivos, 183 recuperados y 35 defunciones ya que hoy se registraron 4 defunciones en Victoria, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo.

La titular de la SST Gloria Molina Gamboa hizo énfasis en no salir de casa si no es urgente hacerlo, poner cada uno la parte que nos corresponde, para afrontar esta pandemia en menor tiempo con la disminución de casos y de fallecimientos.