VIDEO. López-Gatell responde a medios por supuestas cifras ocultas de COVID-19

MÉXICO.- Después de un análisis a diversas notas que fueron publicadas en medios internacionales, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell publicó un video en el que niega que el gobierno federal oculte cifras de contagios y muertes por COVID-19.

Los artículos publicados por The New York Times, El País, The Washington Post y The Wall Street Journal «se enfocan en la idea de que la cantidad de muertes de personas que padecen COVID-19 en México pudiera ser más grande de la que hasta el momento se ha identificado».

El subsecretario informó que en muchas ocasiones las personas que muertan síntomas de COVID-19 llegan en un estado de gravedad que en la mayoría de ocasiones no permiten hacer las pruebas correspondientes para verificar o descartar que la persona tuviera el contagio.