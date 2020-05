Fecanaco pide planear la reactivación económica Se debe ir viendo en Tamaulipas cómo va a darse esa recuperación, las fechas, los tiempos, lógicamente teniendo como prioridad que no se agrave la salud pero sí que haya un equilibrio para que a...

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-La Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas solicitó a las autoridades estatales y federales evaluar la posibilidad de comenzar a planear la reactivación económica de algunos sectores, como lo ha venido haciendo ya el gobierno de Estados Unidos esto en el entendido de que las fases de contingencia se dieron en periodos diferentes en cada país, inclusive dentro de territorio nacional, el estado fue uno de los primeros en adelantarse a la fase 3

Julio César Almanza Armas, dirigente de ese organismo en el estado, comentó lo anterior al mismo tiempo que consideró urgente que esa planeación se dé lo más pronto posible, para que la recuperación económica del estado no tenga que esperar mucho y afecte más al sector empresarial que arrastra ya cuantiosas pérdidas que en un principio se habían estimado en 8 mil millones de pesos y ahora se considera que superaran los 16 mil millones de pesos en todo el estado

Explico que como es lógico cada uno de los países entraron en fases diferentes a las de México, estamos hablando de que empezaron a tomar medidas 45 a 60 días antes que nosotros, por tanto estamos en situaciones distintas sin embargo en estos momentos en la frontera se vive una situación atípica, ya que el comercio americano ya está abierto o pre abierto según sea el giro, mientras del lado mexicano sigue cerrado y eso genera confusión así como dificulta la operación.

Los efectos negativos se dan en el intercambio comercial diario que existe entre ambos lados de la frontera, sí hay una problemática y qué bueno que los norteamericanos ya se están activando, es una buena señal y aseguro que al correr del tiempo también van cambiando las necesidades en cuanto a las medidas que se deben aplicar, sin embargo en lo que sí esperan coincidir es en prepararse para relanzar la economía no sólo de la frontera sino de todo el estado y en ese sentido ya se está platicando con las autoridades.

Se debe ir viendo en Tamaulipas cómo va a darse esa recuperación, las fechas, los tiempos, lógicamente teniendo como prioridad que no se agrave la salud pero sí que haya un equilibrio para que a la vez haya salud económica y creemos es importante que autoridades y empresarios los vayamos viendo, para ir preparándonos y no quedarnos muy atrás, pudiéndonos integrar de manera inmediata a la reactivación y recuperación de la economía.