‘Tú destruiste mi matrimonio’; el audio donde Karla Luna confronta a Karla Panini y Américo Garza Al final del video, se dio a conocer un audio grabado en el 2014, donde se escucha la voz de las Lavanderas y de Américo Garza.

MÉXICO.-De nueva cuenta el conflicto entre Karla Luna y Karla Panini está en el ojo del huracán, luego de que la familia de Luna, publicara un video en Youtube donde hablan de la traición de su excompañera de trabajo.

Los hijos de la comediante, así como sus hermanos y padres, dieron a conocer una grabación inédita que mantuvo Karla Luna con Panini y Américo Garza.

“Se ha prestado a que mucha gente hable cosas que no son ciertas, mi mamá siempre dijo la verdad (…), Lo que están a punto de escuchar es una de tantas pruebas donde ustedes van a ser testigos de cómo fueron las cosas, en esta prueba van a poder escuchar la voz de mi mamá, de Karla Panini y Américo Garza”, comentó Estephany Luna, hija de la comediante.

Al final del video, se dio a conocer un audio grabado en el 2014, donde se escucha la voz de las Lavanderas y de Américo Garza.

El audio comienza con una plática sobre unos mandiles y un dinero que le debían a Luna, hasta que ella empieza a confrontar a Karla Panini por la infidelidad.

“Dios no va a permitir que tú sigas jugando conmigo, tú sabes que no me dijiste la verdad. Dos besos hace cuatro años y duró seis meses la relación”, se escucha la vos de Karla Luna.

En la grabación se escucha que la comediante, quien falleció como consecuencia del cáncer que padecía, le comenta que Karla Panini que ella destruyó su relación y que tiene unos mensajes que comprueban la relación entre su ex compañera de trabajo y ex marido.

