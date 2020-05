‘Borra’ pandemia a partidos políticos La contingencia sanitaria vino a frenar la actividad que deberían estar realizando de cara al proceso electoral que comenzará, si no se cambia el calendario, en septiembre de este año

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-A poco más de cuatro meses de que inicie el proceso electoral 2020-2021, el Covid-19 llegó para poner un freno a la actividad política en Tamaulipas

Salvo contadas excepciones, los partidos desaparecieron de la escena electoral.

En sus páginas de facebook o Twitter no dan ninguna ‘señal de vida’ sobre sus actividades altruistas.

Solo algunos militantes con cargos públicos o electorales quienes han salido a entregar ayuda a los ciudadanos.

Dentro la fase III de la contingencia no está establecida como una actividad indispensable la promoción de los partidos políticos; en sus páginas oficiales no aparece nada por una actividad realizada del Comité Directivo Estatal.

Aparecen imágenes y algunos videos de Diputados Locales y Legisladores Federales, principalmente de Acción Nacional y de Morena.

Sin embargo, ni en sus redes sociales aparecen los dirigentes del PAN, PRI, PRD, PT, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano o Morena, presumiendo la ayuda a los ciudadanos en los últimos días.

Las páginas oficiales del PAN, tiene mensajes de su presidente estatal hacia el Gobierno Federal y el reclamo para ser más sensible en esta emergencia sanitaria.

Tanto en Facebook como Twitter, la promoción de sus comentarios viene del líder nacional y estatal del PAN.

Pero además, destacan las acciones de su gobierno estatal por las medidas que han tomado y las inversiones que han hecho para enfrentar esta emergencia.

También Acción Nacional y Morena, han replicado posturas nacionales de sus partidos o de sus actores principales, en las diferentes etapas del coronavirus.

Podría considerarse como una promoción de su partido pero no hay ninguna actividad relacionada del Comité Estatal o de sus integrantes en esta etapa de la pandemia.

Luis René Cantú Galván Presidente del PAN, en su cuenta personal, su última publicación fue para felicitar a los integrantes de la Cruz Roja, por celebrarse este 8 de mayo el Día Mundial de la Cruz Roja.

Antes, recordó que “en campaña, los candidatos de #Morena aseguraron que no habría más impuestos; ahora aprueban paquete fiscal que incluye 16% a las plataformas digitales.

¡Basta de mentiras y vean por la economía de las familias mexicanas, #NoMásImpuestos!”.

Solo en lo local, uno de los momentos en que decidieron salir a escena los partidos como Morena, PAN y Movimiento Ciudadano, fue cuando el Poder Legislativo aprobó la solicitud del Ejecutivo para permitirle solicitar un crédito y enfrentar la emergencia sanitaria

del coronavirus.

Morena hizo un exposición enérgica contra el ejecutivo por la solicitud de endeudamiento por 4,600 millones que solicitó al Congreso del Estado.

La página oficial de Morena Tamaulipas no está actualizada y existe más interactividad en su pagina de Facebook donde dan a conocer las transmisiones que han hecho con su dirigente nacional Alfonso Ramírez Cuellar.

El principal objetivo es la promoción del Presidente Andrés Manuel López Obrador y sus actividades, pero también aparece Marcelo Ebrard y la Presidenta del Consejo Nacional de Morena Bertha Luján Uranga como parte de las últimas actividades que presume Morena, pero no realizan ninguna actividad local en redes sociales o altruistas en favor de su militancia.

La última actividad del PRI y su dirigente Edgar Melhem Salinas fue el 6 de mayo en una videoconferencia con el Presidente Nacional de su partido y el resto de los 32 Comités Estatales “ para seguir avanzando en nuestros programas de trabajo rumbo al 2021 #VamosJuntos #Tamaulipas”, escribe Melhem.

Pero en sus cuentas personas, no aparece ninguna actividad con sus compañeros priistas relacionado a lo político o en el tema de la emergencia sanitaria.

Movimiento Ciudadano en Tamaulipas presume más las actividades de sus Regidores y Diputada Patricia Pimentel que acciones directas por parte del Comité Estatal.

Quien tiene años de hacer una actividad como Coordinador Estatal de MC es Gustavo Cárdenas.

Antes de la pandemia ni en esta, aparece en actividades altruistas con sus regidores o diputados; ni en sus cuentas personas aparecen actividades en favor de su partido.

Los coordinadores estatales del Partido del Trabajo Alejandro Ceniceros y Arsenio Ortega, impulsaron una cadena de firmas para protestar e impugnar la solicitud de crédito que le autorizó el Congreso de Tamaulipas al Poder Ejecutivo, pero no hay más actividades en sus cuentas oficiales o personales.