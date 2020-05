Salva a zapatería venta de básicos Justifica Canaco que algunos negocios cambien de giro e innoven para sobrevivir a la pandemia

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-Luego que se hizo viral en redes sociales la imagen de una zapatería que además de zapatos, ofrece en sus estantes la venta productos de la canasta básica, fue justificada por la CANACO, como una opción al cambiar de giro, que ponen en práctica los negocios para sortear la pandemia y seguir abiertos .

“Muchos por necesidad se ven obligados por la pandemia a cambiar de giro de los productos que venden originalmente por otros llamados “esenciales” para operar y mantener su plantilla de personal, dijo José Luis Loperena González presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Victoria.

Los empresarios , sostuvo, si algo tenemos es creatividad y nos adaptamos a la realidad y ante la adversidades esas son reacciones no sólo para evadir la ley, sino para seguir operando ,

Incluso son de búsqueda de áreas de oportunidad a nuevos negocios, y si las áreas de oportunidad las hallan en vender productos esenciales, se van a cambiar de giro y dejar de vender el producto que vendía lo harán.

Esta situación la vería como una oportunidad de buscar como seguir vendiendo.

Hay muchos que están cambiando de giro y viendo oportunidades de mercado, al entrar a productos de limpieza, sanitización y de alimentos que es lo que la gente está consumiendo .

Además muchos que tienen giros no esenciales, como: florerías y están cerradas al público en general, trabajan sus ventas a través de redes sociales a domicilio.

Ahí ofrecen sus servicios, sus productos, por lo que buscan un método de pago electrónico o en casas ya sea en efectivo o con una terminal móvil .

Así se realiza un esfuerzo por cumplir con la recomendación para que la gente no salga a la calle.

Precisó que eso no quiere decir que se está vendiendo más, los negocios están optando por esa opción y otros por reinventar sus negocios ; hay quienes están cerrando en forma definitiva.

Lo que sucede es que si existe la infraestructura, el local y la gente se vuele radical al cambio de giro pero la esencia es lograr la compra venta, que está al alcance de su capacidad.

Un ejemplo es la maquiladora Springs Windows que luego de elaborar persianas ahora fabrica cubre bocas, pero es válido seguir operando con productos que más se demandan.

Por ello, necesitamos que cada vez más empresarios que hagan eso, y eso no quiere decir que es para siempre, habrá a quienes les guste ese negocio y ortos regresan a su producto original.