Dos niños hacen plan maestro y le cortan el internet a la maestra Así la maestra no podrá enviar la tarea y ni dar su clase en línea

ESPAÑA.- Estás en casa, los deberes no paran, la escuela tampoco, la maestra envía tarea y tarea, muchos niños piensan que estudiar es realmente asistir a un edificio llamado escuela, pero con esta cuarentena, el método ha cambiado y ahora toca estudiar en casa.

Esto ocurrió en España, en el pequeño municipio de Albacete. Pues dos niños de 9 años pensaron que el fin de las clases en línea era el problema de raíz, el internet. Si la maestra no tiene internet en su casa, pues ya no manda más tarea, lógico ¿No?

Conocedores del domicilio de la maestra, aprovecharon la ausencia de todos los vecinos por la calle e identificaron cuál era el cableado de su red subiéndose a una escalera, lo cortaron pero oh sorpresa, la maestra en ese momento se asomó por la ventana y los cachó in fraganti.

“Me he asomado por casualidad y los he visto en plena faena a estos dos alumnos. Me estaban cortando un cable de la fachada. No sé que pretendían, pero desde luego algo bueno no era” – Manifestó a la policía.

Los niños confesaron al ser acusados “Es que nos manda muchos deberes, por eso le hemos cortado el internet”. La maestra no ha presentado cargos ya que llegó a un acuerdo con los padres de comprometerse a arreglar el desperfecto.

CON INFORMACIÓN DE LOS40