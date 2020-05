Padecen falta de agua potable Cabecera municipal de Ozuluama la más afectada

OZULUAMA.- Residentes de la cabecera municipal del municipio, parecen por los constantes desabasto de agua potable, que complica sus actividades diarias.

La señora María Esther Hernández del Ángel, residente de la zona centro, al hablar de esta problemática indicó que el alcalde Armando Gómez Betancourt, ha dado prioridad a la zona rural.

Manifestando que no están en contra de ello, sin embargo indicó que se está descuidando la zona centro y es el área de mayor población del municipio, Por ello es ahí donde se concentran la mayoría de los afectados.

Detalló que el gobierno municipal, debería de planificar mejor el que se almacene el agua, a fin de enfrentar la falta del vital líquido cuando se escasea.

Dijo que lamentablemente en ocasiones, pasan hasta un mes sin que les bombeen el muy necesario servicio, eso nos obliga a realizar la compra de pipas lo que obviamente afecta su situación económica.

Cabe señalar que el sector la Tantimilla, es el más afectado; ya que muy pocas veces sus residentes tienen acceso al agua potable.

Reconoció también que no es un problema meramente de el gobierno actual ya que los anteriores no se han preocupado por resolver esta exigencia del en la cabecera municipal, y esta no es la excepción.

Por lo anterior se debe de buscar crear un proyecto general en el que se haga la inversión adecuada para de una vez por todas resolver este problema.