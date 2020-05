Protestan haciendo lagartijas para exigir reapertura de gimnasios

ESTADOS UNIDOS.- La vida quita y la vida da, ¿si va así? Bueno, entre las múltiples pérdidas que se han desarrollado desde el inicio de la pandemia por coronavirus, está la de un estilo de vida. Y como algunos hacían del suyo el ejercicio, un grupo de manifestantes pidió la reapertura de gimnasios en Florida, Estados Unidos, haciendo lagartijas.

La protesta se llevó a cabo el pasado 11 de mayo en las inmediaciones del tribunal de Clearwater, donde con pancartas y banderas de EU, realizaron una rutina de sentadillas y abdominales para expresar sus ganas de volver a entrenar en un lugar adecuado, con las herramientas que el esfuerzo requiere. La peculiar protesta quedó registrada en video.

Las imágenes se viralizaron rápidamente, causando todo tipo de reacciones. Están las de mofa hacia los amantes del gimnasio, las que señalan a los protestantes de imprudentes, pues afirman que el ejercicio es una actividad que puede realizarse desde casa, y las que vienen de personas que entienden a los manifestantes.

En cambio, una de las participantes declaró a WFLA News que su protesta está más enfocada a las frustraciones de otras empresas locales afectadas por las órdenes de quedarse en casa, mientras que otros establecimientos como los restaurantes sí han tenido oportunidad de abrir otra vez.

GYM PROTEST: A group of protesters has gathered outside the courthouse in Clearwater, calling for gyms to reopen in Florida https://t.co/EreMMzfIYI pic.twitter.com/lfiB1TUf9B

— WFLA NEWS (@WFLA) May 11, 2020