Cierran comisaría porque el 80% de sus ingresos eran multas de tránsito Realizaban unas 30 multas de tránsito por día y recaudaban casi U$S 500.000 al año, el 80% de los ingresos totales del pueblo.

ESTADOS UNIDOS.- «Proteger y servir» es el lema del Departamento de Policía de Los Ángeles, y resume muy bien lo que un departamento de policía aspira a ser. Pero para el pequeño pueblo de Stringtown, en Oklahoma, hay otro paso que la policía debe realizar antes de que puedan ser protectores de la comunidad a la que sirven: necesitan obtener dinero.

Stringtown es un pequeño municipio en medio del condado de Atoka, escasamente poblado, ubicado hacia el sureste de Oklahoma. El condado de Atoka, en su conjunto, tiene aproximadamente 2.600 km2.

Stringtown en sí tiene solo unos 400 residentes y, sin embargo, es de alguna manera la segunda ciudad más grande de Atoka (por población). No tiene delitos: un extraño solamente podría robar algunos de los pocos comercios del lugar.

Y el malhechor se llevaría una sorpresa: el mayor empleador de Stringtown es el Centro Correccional Mack Alford, una prisión estatal de seguridad media cerca de la ciudad. En resumen, Stringtown es un pueblito de oficiales correccionales en medio de la nada. No es el lugar al que uno va para llevar a cabo el crimen del siglo. Más bien, es el lugar por el que conduces camino a otro lugar.

Y la gente maneja a través de Stringtown, o el área circundante, al menos, con poca frecuencia. Pero está la ruta 69 de los EE. UU. En Oklahoma atraviesa el estado, corre de norte a sur, cruzando la carretera estatal 43 en Stringtown. Y eso resultó demasiado tentador para que el departamento de policía de Stringtown se resistiera.

Hasta 2014, la Policía de Stringtown estaba a cargo de vigilar un tramo de 6 kilómetros de la Ruta 69 . Y todo aquel que pasaba a través de esa área de la autopista tenía una buena probabilidad de que tuviera una multa por exceso de velocidad. La policía hacía cumplir estrictamente el límite de velocidad. Según una investigación, «la mayoría de los conductores que tuvieron multas por exceso de velocidad se movían de 15 a 20 kilómetros por encima del límite de velocidad», lo que probablemente no fue un gran problema de seguridad pública dada la infracción más bien menor y la poca cantidad de tráfico que atraviesa el área.

Pero para Stringtown, las boletas eran importantes, no por seguridad, sino por ingresos. Stringtown no tiene mucha actividad comercial; las empresas tienen problemas para permanecer en el negocio. Como tal, no es tan fácil para la ciudad generar ingresos fiscales. Sin embargo, Stringtown tuvo mucho dinero por las multas por exceso de velocidad. Según el diario Oklahoman , «la ciudad generó U$S 483.646 en multas durante el año fiscal 2013, lo que representaba el 76% de todos los ingresos de Stringtown. El año anterior, las multas de tráfico representaron aproximadamente la misma cantidad de efectivo, o el 73% de todos los ingresos en el año fiscal 2012».

Según la ley estatal las ciudades no pueden generar más del 50% de sus ingresos municipales mediante la aplicación de multas de velocidad. Stringtown estaba muy, muy por encima de esa línea. Y la pena por su propia infracción fue severa. Según CBS News , «la investigación estatal encontró un exceso de multas de velocidad y el departamento de policía fue disuelto». Así es: Stringtown no tiene permitido un departamento de policía.

Sin embargo, si usted es uno de los 400 residentes, no se preocupe, la oficina del sheriff del condado aún responde a las llamadas al 911 y otras necesidades. En cuanto a la Ruta 69, ese tramo de 6 kilómetros ahora es monitoreado por la Patrulla de Carreteras de Oklahoma.

Si está buscando evitar las trampas de velocidad, es posible que desee mantenerse alejado de otra ciudad: Hopewell, en el este de Virginia. La carretera interestatal 295 lo atraviesa unos 3 kilómetros, y el tramo tiene un apodo dudoso: la Million Dollar Mile. Obtiene ese nombre de redacción agresiva se debe a las boletas de la policía local. Según un artículo de CBS, en 2014, la policía de la ciudad «realizaba más de 1.000 boletas por mes». Hopewell recaudó U$S 1.800.000 en boletas. Es una de las peores trampas de velocidad en la nación, a pesar del hecho de que los expertos en tráfico dicen que no hay problemas de seguridad a lo largo de ese tramo de la I-295″.

