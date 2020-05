‘No tengo empleo y no veo cuando termine esto’ De oficio albañil Don Romualdo De La Cruz dice que su hijo ha tenido que salir a trabajar para mantener a la familia

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La pandemia del coronavirus que ha dejado sin empleo a muchas personas y tiene en cuarentena con mayor énfasis a grupos vulnerables ha obligado a que algunos jóvenes deban salir a trabajar para mantener a sus familias y otros tengan en riesgo continuar con sus estudios en el siguiente ciclo escolar por la situación económica.

Don Romualdo Pérez De la Cruz de 54 años de edad quien es ayudante de albañil en Tampico y se ha quedado sin empleo además de ser hipertenso, relata que su hijo de 18 años, ha tenido que salir a trabajar para mantener a toda la familia.

Tras acudir a las instalaciones del Sindicato de Albañiles de la sección 4 en Tampico donde le fue entregada una despensa por parte de construcciones Aryve que les permite subsistir por unos días, señaló que la situación económica por la que atraviesa su familia es difícil . “ Tengo 25 años laborando como ayudante de albañil pero ahorita ya no tengo empleo y no sabemos para cuando vaya terminar esto” relató el albañil quien tuvo un accidente (le cayó una rebaba y perdió la vista) hace muchos años y no puede ver con su ojo izquierdo.

Refirió que su esposa también pertenece al grupo de riesgo ya que es diabética y por lo tanto no puede salir de su hogar ubicado en el fraccionamiento Los Prados en Altamira.

Explicó que sólo están subsistiendo con el salario de su hijo de 18 años quien labora en una miscelánea y con su pensión por invalidez por discapacidad pero debido a su edad, solo le dan una parte proporcional .

Asimismo relató a La Razón de Tampico que tiene una hija de 14 años de edad quien está en tercer año de secundaria pero debido a la situación económica, ignoran si tendrán dinero para poder solicitar la ficha para inscribirla al Cetis 22 donde desea estudiar.

“Yo quisiera que mi niña siguiera sus estudios pero pues ahorita no nos alcanza para más y pues no tenemos para la inscripción para el Cetis 22” refirió.

Explicó que están batallando mucho y no les alcanza para pagar todos sus gastos ni con su parte de pensión por invalidez ni el sueldo de su hijo en la miscelánea, pero lo que mas le preocupa es que los estudios de su hija estén en riesgo.