Personal médico sin equipo completo no debe atender pacientes con Covid: Sindicato “No seremos carne de cañón”

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Ante la emergencia sanitaria en la cual ya varios trabajadores de la salud en Tamaulipas se han contagiado, el sindicato estatal pidió que si no tienen el equipo de protección no atiendan a pacientes con Covid-19.

El Secretario General de la sección 51 en Tamaulipas del sindicato Nacional de trabajadores de la Secretaría de salud Adolfo Sierra Medina señaló que hay algunas partes del estado donde aún hay carencia de insumos para los trabajadores del sector salud.

“A los trabajadores el mensaje es que si no tienen el equipo de protección adecuado no den el servicio porque no podemos permitir un contagio para ellos y para sus familias” refirió.

Expresó que fue enviado un oficio a todos los secretarios generales de las diferentes secciones para que vigilen que todo el personal de las arias de urgencias que tengan contacto con sospechosos o pacientes de Covid 19 cuenten con su equipo

“Yo hace poco envíe un oficio a todos los secretarios generales donde les pido que sean celosos vigilantes de que todos los trabajadores que tengan contacto con el COVID estén totalmente protegidos porque no podemos convertirnos en carne de cañón ni conejillos de indias”.

Indicó que donde han detectado más carencias de equipo de protección es en el municipio de nuevo Laredo mientras que en la zona sur de Tamaulipas la cobertura es “a medias”.

“Se supone que hay un stock de estos equipos que debe ser cubierto de manera permanente sin embargo hay una queja de algunos trabajadores de qué no es así” explicó.

Sierra Medina señaló que es prioridad proteger la salud de los trabajadores de la salud y también de sus familiares.

“Todos los trabajadores del área de urgencias deben de estar completamente protegidos luego de qué está contemplado en la ley de salud donde se ampara a los trabajadores” indicó.

A nivel estatal hay un poco más de 6,000 trabajadores sindicalizados de los cuales la petición es hacia aquellos que están en áreas donde se atienden a pacientes de Covid-19.