Primer ciclón llegará esta semana; este año serán los peores huracanes

ESTADOS UNIDOS.- El Centro Nacional de Huracanes de Miami, en Estados Unidos, alertó por la generación de un posible ciclón para el próximo fin de semana.

El organismo detalló que se trata de un área de baja presión, la cual podría generarse al noreste de las Bahamas. Las condiciones del ambiente podrían moverse hacia el noroeste sobre el océano Atlántico.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) estadounidense agregó que dentro de los siguientes cinco días, existe un 70 por ciento de probabilidades de que se forme un evento ciclónico.

An area of low pressure is expected to develop this weekend to the northeast of the Bahamas. Environmental

conditions appear conducive for this system to acquire some subtropical characteristics as it moves northeastward through Sunday. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/ypMZ099QP6

