Sin herramientas tecnológicas 24 mil alumnos de la zona sur para estudiar Estos alumnos están en riesgo, ya que no han podido reanudar sus estudios desde que se reiniciaron las clases

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un 15% de todos los alumnos de educación básica en la zona sur de Tamaulipas, carecen de las herramientas tecnológicas necesarias para terminar sus clases en línea y/o en televisión.

El consejero de la Unión de Padres de Familia en la zona sur, David Hernández Muñiz, dijo que la decisión del Gobernador de suspender las clases presencialmente, para resguardar la salud de los estudiantes, en este caso los maestros junto con los padres de familia deben ver las estrategias para estos alumnos que desde que inició el ciclo escolar en línea, no ha podido darle continuidad ni enviar los trabajos que han realizado.

Expresó que son en promedio 24,000 alumnos de Tampico , Madero y Altamira cuyos padres no tienen las herramientas de internet televisión por cable e incluso el sistema de mensajería de WhatsApp para recibir todos los trabajos que están enviando.

“ El 15% de las escuelas federales se ha detectado que los padres no tienen las herramientas suficientes para tomar clases de esta manera al no tener internet, computadora, ni servicio de mensajería de WhatsApp en su celular al no tener teléfonos inteligentes” refirió

Indicó que estos alumnos están en riesgo, ya que no han podido reanudar sus estudios desde que se reiniciaron las clases por lo cual los maestros deben ver estas situaciones.

Son muchas causas ya sea porque no tienen los recursos suficientes para instalar el sistema de telefonía para internet o para comprar una computadora, no les llega la señal de internet o en su caso carecen también de impresoras que son necesarias para imprimir la gran cantidad de trabajos que están enviando y como autoridades deben de hacer un esfuerzo para regular” explicó.

Hernández Muñiz señaló que sus 24,000 alumnos son los de la zona sur de Tamaulipas y representan un 15% de la totalidad de sus alumnos.

“ Los profesores deben aplicar su criterio y no darle tanto peso a lo que los alumnos puedan o no hacer en línea ya que tenían un 75% de avance de la evaluación de sus alumnos” dijo.